À Gstaad, Dylan Dietrich, 21 ans, rejoint Wawrinka et trois autres Suisses dans le tableau principal. Vainqueur surprise en qualifications, il affronte Jérôme Kym mardi pour son premier match ATP.

Cinq Suisses dans le tableau principal du Swiss Open de Gstaad

Cinq Suisses dans le tableau principal du Swiss Open de Gstaad

ATS Agence télégraphique suisse

Il y aura cinq Suisses dans le tableau principal du Swiss Open de Gstaad. Dylan Dietrich (ATP 694) a, en effet, passé le cap des qualifications. Formé à la rude école du championnat universitaire américain, le Zurichois de 21 ans a déjoué les pronostics lors de son deuxième et dernier tour contre Thiago Monteiro (ATP 292). Il s'est imposé 3-6 6-3 6-3 devant le gaucher brésilien pour fêter sa première qualification dans un tournoi ATP Tour. Il aura droit à un derby mardi au 1er tour face à Jérôme Kym (ATP 196).

Stan Wawrinka (ATP 109) entrera également en lice mardi contre le Portugais Jaime Faria (ATP 98). Pour leur part, Kilian Feldbausch (ATP 288) et Dominic Stricker (ATP 343) joueront lundi, respectivement contre le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 50) et l'Espagnol Jaume Munar (ATP 44).