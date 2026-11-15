Kilian Feldbausch s'offre un deuxième titre Challenger à Monastir!

Kilian Feldbausch (ATP 238) a remporté son deuxième titre en Challenger dimanche à Monastir. Le Genevois de 21 ans a écrasé l’Allemand Marvin Möller (ATP 229) 6-1 6-2 en finale.

Le Genevois dans le top 200!

ATS Agence télégraphique suisse

Kilian Feldbausch (ATP 238) a cueilli dimanche à Monastir son deuxième titre sur le front des Challengers. Le Genevois de 21 ans a dominé l’Allemand Marvin Möller (ATP 229) 6-1 6-2 en finale.

Finaliste malheureux une semaine plus tôt à Tarente, Kilian Feldbausch s'est offert son deuxième trophée de l'année dans un Challenger après son sacre à Kosice à la fin mai. Il a survolé les débats dimanche en finale, prenant ainsi une cinglante revanche sur sa défaite subie cet été en finale à Troyes face à Marvin Möller.

Grâce à ce titre conquis sur les courts en dur tunisiens, le Genevois améliorera une nouvelle fois son meilleur classement. Il figurera pour la première fois parmi les 200 meilleurs joueurs du monde lundi, lui qui a décroché en juillet dans l'ATP 250 de Kitzbühel son premier succès sur le circuit principal.