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Pour la deuxième fois de l'année
Jil Teichmann se hisse en quarts de finale

Jil Teichmann s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du WTA 250 de Canton. La Biennoise (WTA 168) a battu Zeynep Sönmez (WTA 64) en trois sets 4-6 6-3 6-1, signant une belle performance.
Publié: il y a 1 minute
Jil Teichmann a signé une belle performance en s’imposant face à la Turque Zeynep Sönmez.
Photo: Claude Diderich/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Jil Teichmann a réussi une jolie performance jeudi au WTA 250 de Canton. La Biennoise (WTA 168) a battu la Turque Zeynep Sönmez (WTA 64) en trois sets, 4-6 6-3 6-1 pour se hisser en quart de finale.

Deux jours après sa victoire contre la Grisonne Simona Waltert au 1er tour, Teichmann a enchaîné un deuxième succès bienvenu sur le circuit principal. Il a été acquis malgré la perte de la première manche, lors de laquelle elle a concédé trois fois son service.

Deuxième fois de l'année

La Seelandaise de 29 ans a corrigé le tir par la suite. Elle a remporté le deuxième set après un break décisif à 2-2, avant d'expédier une troisième manche dans laquelle elle a rapidement mené 3-0.

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C'est la deuxième fois de l'année que Jil Teichmann disputera un quart de finale dans un WTA 250, après celui remporté à Rabat en mai (défaite en demi-finale). Mais son principal coup d'éclat cette saison demeure ce 8e de finale atteint à Roland-Garros. La Suissesse affrontera en quart de finale la Hongroise Anna Bondar (WTA 76) ou l'Espagnole Kaitlin Quevedo (WTA 86).

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