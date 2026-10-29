Jil Teichmann a réussi une jolie performance jeudi au WTA 250 de Canton. La Biennoise (WTA 168) a battu la Turque Zeynep Sönmez (WTA 64) en trois sets, 4-6 6-3 6-1 pour se hisser en quart de finale.
Deux jours après sa victoire contre la Grisonne Simona Waltert au 1er tour, Teichmann a enchaîné un deuxième succès bienvenu sur le circuit principal. Il a été acquis malgré la perte de la première manche, lors de laquelle elle a concédé trois fois son service.
Deuxième fois de l'année
La Seelandaise de 29 ans a corrigé le tir par la suite. Elle a remporté le deuxième set après un break décisif à 2-2, avant d'expédier une troisième manche dans laquelle elle a rapidement mené 3-0.
C'est la deuxième fois de l'année que Jil Teichmann disputera un quart de finale dans un WTA 250, après celui remporté à Rabat en mai (défaite en demi-finale). Mais son principal coup d'éclat cette saison demeure ce 8e de finale atteint à Roland-Garros. La Suissesse affrontera en quart de finale la Hongroise Anna Bondar (WTA 76) ou l'Espagnole Kaitlin Quevedo (WTA 86).