Jil Teichmann gagne le derby suisse au 1er tour

Jil Teichmann (WTA 168) a remporté le derby suisse qui l'opposait à Simona Waltert (WTA 128) mardi au 1er tour du WTA 250 de Canton. La 8e de finaliste du dernier Roland-Garros s'est imposée 7-5 6-2.

ATS Agence télégraphique suisse

Simona Waltert a pourtant pris le meilleur départ pour mener 3-0 service à suivre. Mais la Grisonne n'allait plus concrétiser la moindre opportunité sur le service de sa compatriote, laquelle a effacé les sept dernières balles de break auxquelles elle a dû faire face pour s'imposer en 1h51.

Jil Teichmann, qui a renoué avec la compétition il y a deux semaines après une pause forcée de plus de trois mois due à une blessure à la jambe droite, en est désormais à quatre succès en autant de duels face à Simona Waltert. La gauchère affrontera en 8e de finale la Turque Zeynep Sonmez (WTA 64), tête de série no 6, qui a battu l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 167).