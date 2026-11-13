Jessica Pegula s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du Masters WTA, en battant Linda Noskova (7-6, 4-6, 7-5). Cette victoire élimine sa compatriote Coco Gauff, malgré son succès face à Marta Kostyuk.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Jessica Pegula a gagné sa place en demies du Masters WTA, jeudi à Indian Wells. Elle a battu la Tchèque Linda Noskova 7-6 (7/2) 4-6 7-5 et condamné Coco Gauff à l'élimination.

La No 5 mondiale a notamment infligé 16 aces à la tenante du titre du tournoi de Wimbledon. Mathématiquement, sa compatriote Coco Gauff (4e) a été éliminée du Masters où s'opposent huit des joueuses les mieux classées du monde, malgré la victoire de cette dernière 6-4 7-5 face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (10e).

Linda Noskova était déjà assurée de participer aux demi-finales grâce à deux victoires décrochées lors du Masters. Elle s'est d'ailleurs trouvée à une balle de match de remporter la confrontation dans le troisième set, à 5-4. Mais Jessica Pegula est parvenue à lui barrer la route et à reprendre l'avantage, allant jusqu'à sonner la fin de la partie dès sa première balle de match.

Jessica Pegula termine deuxième de son groupe derrière la Tchèque. Elle doit affronter samedi la tête du second groupe, Mirra Andreeva, une «diva», à en croire l'Américaine, enregistrée à son insu par un micro posé sur un court d'entraînement la semaine dernière. Mirra Andreeva (3e) a affirmé que Jessica Pegula lui avait présenté ses excuses.

Victoire insuffisante pour Coco Gauff

Plus tôt, l'Américaine Coco Gauff s'était imposée face à Marta Kostyuk au terme d'un match étrange où, en pleine souffrance, elle s'est arrachée pour signer sa deuxième victoire. Pas assez, toutefois, pour rester en course, avec la qualification de Jessica Pegula.

Coco Gauff, bien rentrée dans le match, a mené 5-2 avant de baisser soudainement de rythme. Marta Kostyuk, rappelée pour pallier l'absence de la no 1 mondiale Elena Rybakina, en a profité pour débreaker et recoller à 5-4. Mais, alors qu'elle servait pour égaliser, elle a multiplié de mauvais choix avant d'être sanctionnée par Coco Gauff sur sa première balle de set en un peu moins de 50 minutes.

La native d'Atlanta, 22 ans, qui restait sur une victoire nette et sans bavure (6-2, 6-2) sur l'Ukrainienne à Cincinnati en août, a ensuite connu une terrible défaillance, en raison de douleurs au dos. En perdition, elle a concédé un double break avant de solliciter un temps mort médical à 3-0. Puis elle a retrouvé des couleurs après avoir préalablement sauvé trois balles de set à 5-2.

Sans doute le tournant du match car après avoir remonté son double break, elle a été de nouveau mordante dans ses déplacements et elle a retrouvé de la régularité en lâchant des coups qui ont mis en difficulté son adversaire.

Vendredi, un match entre Aryna Sabalenka et Elina Svitolina doit encore déterminer qui des deux joueuses du groupe 2 pourra se rapprocher du trophée. Mirra Andreeva, elle, se mesurera à la Tchèque Karolina Muchova, déjà éliminée des demies.