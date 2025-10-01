DE
FR

Un 21e titre sur le circuit
En démonstration, Jannik Sinner triomphe à Pékin

L'Italien Jannik Sinner a survolé la finale du tournoi ATP 500 de Pékin. Mercredi, le No 2 mondial s'est imposé 6-2 6-2 contre l'Américain Learner Tien, décrochant son 21e titre sur le circuit.
Publié: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
Jannik Sinner a confirmé sa réputation de meilleur joueur actuel sur dur.
Photo: Getty Images

Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2 6-2 mercredi en finale du tournoi ATP 500 de Pékin. Il s'agit du 21e titre de sa carrière.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le numéro 2 mondial n'a laissé aucune chance à Tien (ATP 52), qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien remporte ce tournoi pour la deuxième fois, après son titre en 2023, où il avait battu Daniil Medvedev en finale. Tien, 19 ans, avait justement profité de l'abandon du Russe mardi en demi-finale.

A lire aussi
Une chanson sur Jannik Sinner indigne l'Italie
Comparaison avec Hitler
Une chanson sur Jannik Sinner indigne l'Italie
Roger Federer pense que Sinner et Alcaraz sont avantagés
Il critique les organisateurs
Roger Federer pense que Sinner et Alcaraz sont avantagés

Favori à Shanghai

A Pékin, Jannik Sinner a confirmé sa réputation de meilleur joueur actuel sur dur. Cette saison, il n'a perdu que contre le numéro un mondial Carlos Alcaraz sur cette surface. Depuis 14 mois, soit depuis le Masters 1000 de Cincinnati, le vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon cette saison a atteint au moins la finale de chaque tournoi disputé sur dur.

Sinner devrait enchaîner avec le Masters 1000 de Shanghai, où il serait la tête de série du tournoi en l'absence de son rival et numéro un mondial Carlos Alcaraz, contraint au repos.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus