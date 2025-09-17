Une chanson sur Jannik Sinner indigne l'Italie

En Italie, les paroles d'une chanson du rappeur Fedez font actuellement polémique. Le joueur de tennis Jannik Sinner y est associé à Adolf Hitler.

1/6 En dehors des courts de tennis, Jannik Sinner fait la Une des journaux. Photo: IMAGO/Imagn Images

Gian-Andri Baumgartner

Deux lignes sur Jannik Sinner font actuellement beaucoup parler en Italie: le rappeur Fedez a partagé dans une story Instagram des extraits d’une chanson qui n’est pas encore sortie. On y lit notamment ce qui suit: «L’Italien a une nouvelle idole, elle s’appelle Jannik Sinner/un Italien pur sang avec l’accent d’Adolf Hitler.» Il s’agit d’une allusion à la langue maternelle du numéro 2 mondial de tennis masculin originaire du Tyrol du Sud, à savoir l’allemand.

Federico Leonardo Lucia, en abrégé Fedez, est connu en Italie pour ses textes provocateurs. Mais avec sa comparaison à Hitler, il semble désormais avoir dépassé les bornes, même pour une partie de ses partisans. Fedez est confronté à un bad buzz sur les réseaux sociaux. Le musicien est également vivement critiqué dans les médias italiens. Certains fans du rappeur indiquent même avoir retourné leurs billets pour les deux prochains concerts prévus dans sa ville natale de Milan.

Sinner a déjà fait de la musique

On ne sait pas ce que Jannik Sinner pense lui-même de son apparition dans le texte. Ce qui est sûr, c’est que la star du tennis est adepte d’une ligne musicale un peu plus douce. En juin dernier, il a sorti la chanson «Polvere e Gloria» en collaboration avec le ténor italien Andrea Bocelli, dans laquelle il prononce des phrases parlées. Cette ballade touchante parle du travail acharné et des améliorations constantes nécessaires sur le chemin du succès.

L’accueil de cette collaboration inhabituelle a été largement positif. La prochaine sortie de Fedez connaîtra en revanche un tout autre sort. Il est peu probable qu’il soit numéro un des hits, comme ce fut le cas en 2022 avec «La dolce vita».