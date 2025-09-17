DE
«Très triste»
Aryna Sabalenka renonce à Pekin à cause d'une blessure

Aryna Sabalenka, première au classement WTA, manquera le tournoi de Pékin à cause d'une blessure persistante de l'US Open. La championne espère se rétablir pour défendre son titre à Wuhan en octobre.
Publié: il y a 48 minutes
Aryna Sabalenka s'est dite «très triste» de ne pas prendre part à l'Open de Chine.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
ATS Agence télégraphique suisse

Aryna Sabalenka (WTA 1) ne disputera pas le tournoi WTA 1000 de Pékin qui débute le 24 septembre. La Bélarusse est blessée, ont indiqué les organisateurs.

«Aryna n'est pas entièrement remise de la blessure qu'elle s'est faite durant l'US Open et manquera l'Open de Chine 2025», ont annoncé les organisateurs du premier WTA 1000 de la tournée asiatique. De son côté, Sabalenka - récente lauréate de l'US Open - s'est dite sur le réseau chinois Weibo «très triste» de devoir se retirer du tournoi à cause d'une «petit blessure».

«Je vais me consacrer à la guérison et m'efforcer de revenir sur les courts à 100%», a-t-elle ajouté. La joueuse de 27 ans doit ensuite défendre son titre à Wuhan (6-12 octobre), ultime WTA 1000 de la saison.

