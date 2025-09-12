En janvier, un match de tennis opposera Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios. Si l’Australien s’est affiché sûr de l’emporter la semaine dernière, la récente gagnante de l’US Open lui a aussitôt répondu.

Aryna Sabalenka se moque de Nick Kyrgios avant le «duel des sexes»

Aryna Sabalenka se moque de Nick Kyrgios avant le «duel des sexes»

1/6 «Je vais te botter les fesse»: Aryna Sabalenka se montre confiante en vue du «duel des sexes» avec Nick Kyrgios. Photo: Imago

Gian-Andri Baumgartner

Aryna Sabalenka (27 ans) est sur une vague de succès. En remportant l’US Open, la Biélorusse a couronné sa saison par un titre du Grand Chelem le week-end dernier.

Sa confiance reste donc intacte à l’approche de son duel annoncé avec l’Australien Nick Kyrgios (30 ans): «Nick, tu dois être prêt. Je vais te botter les fesses», a lancé Aryna Sabalenka dans un podcast.

«Je pense que l’ATP va annuler le match. Ou alors, s’il a lieu, ce sera Jannik ou Carlos, mais pas Nick», ajoute l’actuelle numéro 1 mondiale, allusion au fait que son adversaire n’est plus au niveau. Alors que Jannik Sinner (24 ans) et Carlos Alcaraz (22 ans) se sont partagés les quatre titres du Grand Chelem cette saison, Kyrgios est tombé au 651e rang mondial. En 2025, il n’a disputé que cinq rencontres à cause de blessures et n’a plus joué de match officiel depuis mars.

Kyrgios est confiant

Malgré cette longue absence, Kyrgios se montre confiant. La semaine dernière, dans le podcast d'Alexander Bublik (28 ans), il a expliqué s’être demandé s’il devait jouer à fond contre Sabalenka, avant d’oser un pronostic: «Honnêtement, elle ne me battra pas. Je dirais 6-2».

L’histoire penche en effet du côté des hommes. A l’exception du célèbre affrontement entre Billie Jean King (81 ans) et Bobby Riggs (1918-1995) en 1973, les rares duels mixtes organisés jusqu’ici se sont soldés par une victoire masculine.

Des règles spéciales pour ce «duel des sexes»

Pour offrir des conditions aussi équitables que possible, cette nouvelle «Battle of the Sexes» se disputera avec des règles adaptées. Kyrgios ne disposera que d’un seul service et sa zone de service sera réduite. Le match doit se tenir en marge du tournoi ATP de Hong Kong, en janvier prochain.

Que l'Australien ait été choisi, malgré ses blessures, n’est pas lié à son classement actuel mais à Stuart Duguid (42 ans). Le Britannique est en effet l’agent à la fois de la quadruple lauréate en Grand Chelem et du finaliste de Wimbledon 2022.