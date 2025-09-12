Ce vendredi, Andrea Glauser est de retour à la Vaudoise aréna. Après quatre ans passés sous les couleurs du LHC, le défenseur suisse va revenir avec un autre maillot: celui de Fribourg Gottéron.

À Fribourg, Andrea Glauser porte encore parfois du rouge. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est déjà l'heure des retrouvailles. Ce vendredi, Andrea Glauser va à nouveau patiner sur la glace de la Vaudoise aréna, comme il l'a fait durant les quatre dernières saisons. Sauf que cette fois, ce n'est pas le Lion lausannois qu'il portera sur sa poitrine, mais le Dragon fribourgeois.

Cet été, le Singinois est en effet revenu dans son club formateur, là où il a signé un contrat portant sur sept ans, soit jusqu'au terme de la saison 2031/32. C'est presque deux fois plus que le temps qu'il a passé sous les couleurs du LHC. Arrivé en 2021 après trois saisons à Langnau, Andrea Glauser s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de sa formation et du pays. Sur les deux dernières années, il a d'ailleurs participé à quatre finales: deux en National League et deux au Mondial. Malheureusement pour lui, toutes perdues.

Voilà quelques mois, le No 96 avait pourtant joué un vilain tour à ses futurs coéquipiers. Lors d'un acte VII des demi-finales très tendu, le LHC et «Glausi» avaient éliminé Fribourg Gottéron.

Concentré sur Lugano

Nouvelle saison et nouveau maillot pour le beau-frère de Christoph Bertschy. Un exercice 2025/26 qui a bien débuté pour les Dragons, qui se sont imposés en prolongation face à Lugano (3-2 ap) mardi à la BCF Arena. «Pour mon premier match, je pense que ce n'était pas si mal, même si on peut encore faire mieux», analysait-il directement après la rencontre.

Questionné juste après sur le match de ce vendredi, Andrea Glauser a détonné par sa réponse: «Je ne sais même pas qu'on allait jouer Lausanne.» Vraiment? «Oui, vraiment. On était concentrés uniquement sur aujourd'hui.» Apparemment, durant tout l'été, le No 96 a inscrit une seule date dans son calendrier: ce mardi 9 septembre, pour le début de la saison et l'accueil de Lugano.

Et même mardi, directement après la rencontre, il n'a pas voulu s'épancher sur son retour à la Vaudoise aréna. «Là, je vais aller manger et dormir, et on verra ça vendredi.» Quand on lui fait la blague de ne pas se tromper de vestiaires, après quatre ans à pénétrer dans celui du LHC, Andrea Glauser sourit et promet qu'il «va essayer». Le défenseur étant un joueur apprécié, même pas sûr que ses anciens coéquipiers lui en tiendraient rigueur.