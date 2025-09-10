Roger Rönnberg: «J'ai été surpris en bien par les fans»

Pour sa première sur le banc de Fribourg Gottéron, Roger Rönnberg est reparti avec une victoire. Tout n'a pas été parfait pour les Dragons face à Lugano (3-2 ap), mais le Suédois est satisfait.

Gottéron s'est imposé pour la première de Roger Rönnberg. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

470. C'est le nombre de jours qui ont séparé l'annonce de Roger Rönnberg en tant que nouvel entraîneur de Fribourg Gottéron et sa première sur le banc. Une éternité dans le monde du hockey sur glace, qui a pris fin ce mardi, pour la rencontre entre les Dragons et Lugano.

Forcément, le Suédois était scruté pour ce départ de la saison de National League. Avec quel résultat au bout? Et la manière? Si la victoire a été arrachée en prolongation grâce à Attilio Biasca, tout n'était pas à jeter du côté de la BCF Arena. «On a bien joué à 5 contre 5, excepté le fait qu'on n'arrive pas à marquer», sourit Roger Rönnberg pour sa première interview post-match.

Le technicien dit également avoir apprécié l'énergie mise par son équipe, ainsi que la solidité de sa défense. «On n'a pas laissé à Lugano beaucoup de chances de marquer aujourd'hui», se félicite-t-il.

Le stress du début de saison

Quand on gagne de manière chiche, on peut par contre se dire que tout n'était pas parfait, loin de là. Le plus flagrant: le power-play. Malgré 8'59 avec un homme de plus sur la glace, les Dragons n'ont jamais vraiment réussi à se montrer dangereux. Mais ce n'est pas un point qui inquiète pour le moment Roger Rönnberg: «C'est normal au début de la saison, puisque les joueurs veulent impérativement gagner. Il y a un peu de stress.» Il va falloir par contre rectifier le tir rapidement.

Autrement, Fribourg a également perdu passablement de pucks. «Parfois, ce n'est pas possible de jouer parfaitement, analyse l'entraîneur. On veut jouer à toute vitesse et tout ne sera pas parfait. Peut-être qu'au deuxième tiers, on a été un peu négligents, mais on a bien joué lors du premier et du troisième.»

L'énergie des fans

Pour Roger Rönnberg, la vision de cette rencontre aurait pu être différente. «Si l'on marque sur nos grosses chances et qu'on est un peu meilleurs en power-play, tout le monde pense que c'est le match parfait», tempère-t-il. Surtout qu'avec deux points au bout du compte, Fribourg peut être content de son entame de saison.

Et le Suédois, d'un point de vue personnel? A-t-il apprécié sa première sur le banc de la BCF Arena? «J'ai été surpris en bien par les fans et j'ai adoré l'atmosphère, sourit-il. Même quand Lugano a marqué, nos supporters nous soutenaient et je l'ai vraiment apprécié. Ils ont aidé l'équipe en leur apportant de l'énergie à la fin.» Une énergie qui a peut-être aidé Attilio Biasca à inscrire le but de la victoire et permettre à son coach d'obtenir sa toute première victoire avec les Dragons.