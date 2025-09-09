Pour son premier match officiel, Roger Rönnberg a goûter aux joies de la victoire. Fribourg s’est imposé en prolongation face à Lugano (3-2 ap), grâce à un but d'Attilio Biasca.

Fribourgeois et Luganais ont eu besoin de la prolongation pour se départager. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'indéboulonnable et mythique Hubert Audriaz était l'un des personnages principaux de la vidéo d'avant-match de Fribourg Gottéron et a prononcé cette phrase attendue par les supporters de hockey sur glace à travers tout le pays: «C'est l'heure!» Enfin, la National League était de retour.

L'attente était particulière du côté de la BCF Arena puisque, pour la première fois de manière officielle, les fans des Dragons allaient découvrir leur équipe sous les ordres de Roger Rönnberg, le nouvel entraîneur. Et ce qu'ils ont vu lors des premières minutes de jeu leur a sans doute plu. Fribourg a d'emblée mis la pression sur la cage de Lugano. À noter le beau premier shift en Suisse de Henrik Borgström qui est entré dans la zone adverse par un magnifique contrôle, avant de trouver Jacob De La Rose. Dans la foulée, le Finlandais aurait même pu ouvrir la marque mais son tir est passé à côté (2e).

Le rouleau de Niklas Schlegel

Le premier tiers s'est poursuivi par deux périodes de supériorité numérique en faveurs des Fribourgeois. Pour le moment, le power-play ne semble pas encore parfait puisque Marcus Sörensen et ses coéquipiers ne se sont pas procuré pléthore d'occasions.

Ils sont passés tout proches d'encaisser le premier but de la soirée, contre le cours du jeu. En voulant redonner en arrière, Jeremi Gerber a trouvé Calvin Thürkauf. Seul face à Reto Berra, le Top Scorer et capitaine luganais a lancé à côté de la cage. Le début de la révolte tessinoise? Pas vraiment puisque dans la foulée de cette action, Lukas Wallmark s'est présenté dans une bonne position face à Niklas Schlegel. Si son tir n'a pas paru dangereux, il a quand même transpercé le dernier rempart luganais, pas franchement à son affaire sur cette action. Peu importe pour les Dragons, qui prenaient l'avantage dans cette rencontre (14e).

Cette première période s'est terminée sur deux actions, une de chaque côté. À chaque fois, les gardiens se sont montrés à l'aise face à respectivement Dario Simion (19e) et Nathan Marchon (20e).

Deux joueurs à terre

Le tiers médian a été entamé par un silence à la BCF Arena. Après un tir, Calvin Thürkauf est allé s'envoyer contre la bande. Rapidement, les médecins sont intervenus sur la glace. Heureusement, plus de peur que de mal pour le Top Scorer luganais qui a pu se relever sous les applaudissements du public, se rendre seul au banc et continuer la partie.

Sur la glace, cette première rencontre de la saison n'atteignait pas un niveau faramineux. Si Fribourg n'a de nouveau pas pu profiter d'une pénalité adverse, Lugano a recollé au score. Lorenzo Canonica a tiré parti d'un rebond accordé par Reto Berra pour loger la rondelle hors de portée du gardien (27e).

La fin du tiers a été marquée par une charge de Jesper Peltonen sur Yannick Rathgeb. Les arbitres ont jugé, après visionnage de la vidéo, que le coup de coude du défenseur luganais méritait une pénalité de match. Les trois minutes de power-play qui ont suivi (Julien Sprunger avait écopé d'une punition mineure après avoir voulu venger son No 27) n'ont, à nouveau, pas profité à Gottéron.

Attilio Biasca en héros

C'est donc dos à dos que les deux équipes ont abordé la troisième période. Si Sandro Schmid s'est offert une belle possibilité à la 42e minute, c'est bien Lugano qui a pris les devants dans cette partie. En solo, Calvin Thürkauf a pris de vitesse Maximilian Streule avant de loger la rondelle dans la lucarne de Reto Berra (52e).

La première de Roger Rönnberg allait-elle se conclure par une défaite? Ludvig Johnson ne le voyait pas cet œil et, d'un sublime tir en lucarne, le jeune et très remuant défenseur a remis les deux équipes à égalité (55e). Gottéron a poussé pour décrocher les trois points mais n'y est pas parvenu. C'est en prolongation que Fribourgeois et Luganais allaient devoir se départager.

À ce petit jeu, ce sont les Dragons qui ont été récompensés. Parfaitement lancé, Attilio Biasca a trouvé la faille, seul face à Schlegel. Il offre ainsi sa première victoire à Roger Rönnberg. La suite pour les Fribourgeois? Un déplacement vendredi, à la Vaudoise aréna, face à Lausanne.