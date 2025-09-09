Bienne battu à la dernière seconde par Zurich

Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Alors qu'il menait 3-2 à dix minutes du terme, Bienne a vu Zurich revenir et marquer le but de la victoire à... une seconde du terme (4-3). De son côté, Lausanne a été battu par Davos (4-1). Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Yannick Weber a offert la victoire à son équipe à trois dixièmes de seconde de la sirène. Photo: keystone-sda.ch

Zurich - Bienne

4:04 Zurich - Bienne: Zurich vient à bout de Bienne dans la dernière seconde

Bienne se disait certainement qu'il allait ramener quelque chose de son déplacement à Zurich, surtout après le 2-3 de Kneubühler à la 51e. Mais Balcers et surtout Yannick Weber à une seconde de la fin (!) ont permis au double champion en titre de s'en sortir 4-3. A noter le retour au jeu de Gaëtan Haas côté seelandais.

Davos - Lausanne

3:03 Davos - Lausanne: Lausanne vaincu à Davos pour sa première

C'est sans Antti Suomela que le LHC a commencé sa saison. Mais avec sept étrangers sous contrat, les Vaudois doivent pouvoir gérer ce genre de désagréments. Seulement privé de son centre finlandais, Geoff Ward a choisi de bousculer son alignement. Le nouveau capitaine Damien Riat a pris place aux côtés de Czarnik et Caggiula, alors que Rochette a joué sur l'aile, comme Fuchs, de Dominik Kahun. Oksanen a lui pris place sur l'aile de Ken Jäger.

Ken Jäger, justement, s'est signalé dans ce match contre son futur club. Coupable d'une charge jugée à la tête de Julian Parrée, le centre international a pu rentrer au vestiaire plus tôt que ses camarades.

En avantage numérique pendant cinq minutes, les Grisons n'ont pas laissé passer leur chance. Et qui d'autre que Matej Stransky pour débloquer la situation dans les montagnes? Le buteur tchèque a eu un but ouvert car Asplund a très bien su masquer la vue de Kevin Pasche. Les joueurs de Josh Holden ont doublé la mise à la 43e sur un joli but de Ryfors.

De leur côté, les Vaudois ont été trop maladroits. Czarnik a trouvé le poteau au tiers médian sur un power-play. Globalement, les Lausannois ont mal géré ces situations spéciales, même si leur unique but est venu d'une supériorité numérique grâce à Zehnder (59e).

Fribourg - Lugano

4:24 Fribourg - Lugano: Fribourg s'impose en prolongation face à Lugano

La première de Roger Rönnberg s'est finalement bien terminée. Fribourg a fini par s'imposer 3-2 ap, grâce à une réussite de Biasca (63e). Et avant ce but décisif de l'ancien Zougois, c'est l'autre renfort arrivé de Suisse centrale qui a permis à Gottéron d'y croire. Ludvig Johnson, jeune défenseur prometteur, a égalisé à la 54e. L'arrière aux racines suédoises a répondu à un but de Thürkauf un peu moins de trois minutes avant.

Et comme à Davos, cette reprise fut le théâtre d'un geste qui va faire parler. Jesper Peltonen s'est rendu coupable d'un coup de coude sur Yannick Rathgeb lors de cette rencontre. A voir s'il va se faire rattraper par la patrouille.

Genève - Ajoie

3:16 Genève - Ajoie: Genève domine Ajoie malgré une frayeur en fin de match

Avec un effectif rempli d'expérience, Genève-Servette n'est pas tombé dans le piège à la réception d'Ajoie. Les Grenat l'ont emporté 5-3. Et ce malgré l'ouverture du score de Louis Robin à la 6e. Les Genevois ont mis un peu de temps avant de réussir l'égalisation par Pouliot à la 27e. Mais Vesey a pu donner l'avantage à ses couleurs à la 29e et alors qu'Ajoie avait un homme de plus sur la glace. Granlund (41e) et Pouliot une fois encore (48e en PP) ont donné au score une allure plus conforme au volume de tirs, puisque les Aigles ont bombardé Ciaccio 42 fois.

Mais mené 4-1, Ajoie n'a pas abdiqué et grâce à Nättinen et Devos, les Jurassiens ont fait trembler les Aigles.

Ambri - Kloten

2:14 Ambri - Kloten: Ambri fait la différence en toute fin de match face à Kloten

Ambri a, comme Zurich, commencé ce championnat par une victoire "à la der". Les Léventins ont battu Kloten 2-1 en inscrivant le but de la victoire à huit secondes de la fin du troisième tiers grâce à Tim Heed.

Rapperswil - Langnau

3:08 Rapperswil - Langnau: Rapperswil ne fait qu'une bouchée des Tigers

Rapperswil n'a fait qu'une bouchée des Tigers de Langnau (5-1). Grâce à deux buts marqués lors de chacun des deux premiers tiers, les Saint-Gallois avaient déjà tué le match après 40 minutes. Hannes Björninen a sauvé l'honneur en fin de match, mais les hommes de Thierry Paterlini ont vécu un retour au jeu bien compliqué, eux qui ont perdu de nombreux éléments clés cet été.

Zoug - Berne

4:06 Zoug - Berne: Plus réaliste, Zoug s'offre une première victoire contre Berne

Sous la conduite de Michael Liniger, Zoug a battu Berne 3-0. Leonardo Genoni a poursuivi sur sa lancée du dernier Mondial en s'offrant un blanchissage.