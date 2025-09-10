DE
FR
Fribourg s'impose en prolongation face à Lugano
4:24
Fribourg - Lugano:Fribourg s'impose en prolongation face à Lugano

Buteur en prolongation
Attilio Biasca, premier héros de la saison à Fribourg

Attilio Biasca a réussi sa première apparition officielle sous le maillot de Fribourg Gottéron. Le jeune attaquant de 22 ans a inscrit le but de la victoire face à Lugano (3-2 ap). Interview à chaud.
Publié: 12:23 heures
|
Dernière mise à jour: 12:24 heures
Partager
Écouter
Attilio Biasca a inscrit le but de la victoire pour Fribourg.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Tous les supporters de Gottéron l'ont vu. Attilio Biasca est parti, seul face au but. Ne manquait plus que la passe parfaite de Michael Kapla, pour trouver son jeune coéquipier. Un geste réussi par l'Américain.

Désormais seul face à Niklas Schlegel, l'ancien attaquant de Zoug n'avait «plus qu'à» offrir la victoire à Fribourg en prolongation face à Lugano. Malgré ses 22 ans, Attilio Biasca n'a pas tremblé et est devenu le premier héros de la saison pour les Dragons. Interview à la sortie de la glace.

C'était la soirée parfaite pour toi ce soir. Premier match avec Gottéron, première victoire et but en prolongation.
(sourire) Ce n'était pas parfait mais nous faisons tout pour rendre l'équipe meilleure.

À lire aussi sur la National League
L'ère Roger Rönnberg à Fribourg débute par une victoire en prolongation
Avec vidéo
Les highlights
Les Dragons battent Lugano
L'ère Roger Rönnberg à Fribourg débute par une victoire en prolongation
Genève-Servette se fait peur, mais renverse Ajoie
Avec vidéo
Les highlights
Fin de match tendue
Genève-Servette se fait peur, mais renverse Ajoie

As-tu pensé à quelque chose au moment où tu t'es présenté seul face à Niklas Schlegel?
Non, j'ai juste vu que Wallmark changeait. J'y suis aussi allé et Kapla a fait une magnifique passe. Moi, j'essaie juste de marquer le but et c'était très bien.

C'était ton premier match avec Gottéron. Étais-tu nerveux?
Oui, un peu, mais je pense que c'est normal et c'est bien. Ça te donne plus d'énergie.

Un but pour toi, un but pour Ludvig Johnson. C'était la soirée des anciens juniors de Zoug.
Il est très fort, surtout avec la rondelle. C'est également un bon type et c'est bien pour nous.

L'atmosphère à Fribourg est particulière pour beaucoup de joueurs. C'était le cas pour toi?
Pour moi, c'est la meilleure atmosphère dans laquelle j'ai joué, c'est incroyable. Tout le monde est derrière nous et ça nous donne énormément d'énergie.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
2
EV Zoug
EV Zoug
1
3
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Bienne
EHC Bienne
1
-1
0
9
EHC Kloten
EHC Kloten
1
-1
0
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-2
0
12
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
12
SC Berne
SC Berne
1
-3
0
14
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus