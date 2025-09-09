Genève-Servette se fait peur, mais renverse Ajoie

Face à Ajoie, Genève-Servette a entamé de la meilleure des manières sa saison 2025-2026 (5-3). Les joueurs de Yorick Treille se sont toutefois fait une belle frayeur en fin de match.

Genève-Servette a battu Ajoie pour sa première de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Une certaine impatience était palpable aux Vernets ce mardi, déjà une bonne heure avant le début de la rencontre entre Servette et Ajoie. Dans son rôle, le speaker grenat ne manquait d'ailleurs pas d'encourager le public des Vernets à pousser la formation de Yorick Treille pour cette première rencontre de la saison 2025-2026. «Cela fait 192 jours qu’on attend, faites du bruit», hurlait l'homme au micro, quelques secondes avant que le puck ne rebondisse pour la première fois sur la glace genevoise.

Le public (6003 spectateurs) allait ensuite jouer son rôle. Et sur la glace, les Servettiens, qui pouvaient compter sur le retour de blessure de Noah Rod, entraient dans la rencontre pied au plancher, multipliant les tentatives sur la cage gardée par Damiano Ciaccio. Sans toutefois trouver la faille malgré une nette domination lors du premier tier (13-3). Jesse Puljujärvi, arrivé cet été aux Vernets et qui compte plus de 400 matches de NHL derrière lui, se présentait même seul devant le portier ajoulot, à quelques secondes de la première sirène. Sans succès. Et contre le cours du jeu, la patinoire des Vernets était cueillie à froid par le Nord vaudois Louis Robin, lequel trompait Stéphane Charlin d'un joli tir croisé depuis la côté gauche (7e).

Genève-Servette renverse le match en deux minutes

La délivrance côté Genève-Servette allait toutefois tomber quelques minutes après le début du deuxième tiers. Trouvé côté droit par Vili Saarijärvi, qui obtient son premier point sous les couleurs grenat, Marc-Antoine Pouliot trouvait la lucarne gauche d'un Damiano Ciaccio impuissant sur ce coup-là (27e). De quoi redonner confiance au GSHC qui prenait les devants à la marque grâce à Jimmy Vesey dans la foulée (29e). Sur l'action, l'Américain, lui aussi arrivé au bout du lac Léman cet été, profitait d'une récupération en zone offensive de Josh Jooris.

Pour la seconde fois de la rencontre, Ajoie était pris en contre alors qu'il évoluait à cinq contre quatre. Si la première tentative grenat était restée sans gravité, celle-ci aura été déterminante dans la suite de la rencontre. Car les Grenat allaient ensuite maintenir leur domination, triplant même la mise par l'intermédiaire de Granlund Markus, qui profitait d'un renvoi raté par Damiano Ciaccio, dès l'entame du dernier tiers (41e). Marc-Antoine Jouliot aggravait encore la marque à la suite d'une belle action collective (4-1, 48e).

Fin de match à rebondissements aux Vernets

L'on se dirigeait ensuite vers une fin de match tranquille pour les Genevois, avant que Julius Nättinen ne réduise la marque (54e) et que la réussite de Philip-Michael Devos ne soit accordé après visionnage des images par les arbitres (58e). Le public genevois n'avait cependant pas trop le temps de trembler pusique Sakari Manninen assurait la victoire aux Servettiens dans la cage vide quelques secondes plus tard.

Genève-Servette s'est fait peur, mais entame tout de même sa saison par une belle victoire à domicile avant de se rendre à Berne vendredi. De son côté, Ajoie accueillera dans le même temps Zurich, avec la volonté de rebondir.