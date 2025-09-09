Les résultats de notre grand sondage sur la saison 2025/26 de National League sont tombés. Pour nos lecteurs, le Lausanne HC va décrocher le premier titre de son histoire au printemps prochain.

Selon vous, le LHC sera le champion… et la déception de cette saison

Théo Rochette et le LHC vont-ils soulever la coupe ou décevoir cette saison? Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le champion: Lausanne

Damien Riat va soulever le trophée de National League en avril prochain. Cette scène est prévue par 23% des plus de 2500 personnes sondées par Blick la semaine dernière. Selon cette partie de notre lectorat, le Lausanne HC va décrocher son premier titre en National League, après deux saisons où il a échoué en finale.

Les Lions du Léman pointent juste devant ceux de la Limmat, puisque Zurich a récolté 22% du total des votes. Derrière, on retrouve Fribourg Gottéron (21%), Genève-Servette (12%) et Zoug (10%).

La lanterne rouge: Ajoie

Du côté de la dernière place de National League, les lecteurs du Blick sont plus unanimes. La majorité d'entre vous pense qu'Ajoie va, une nouvelle fois, terminer la saison en tant que lanterne rouge (54%). Langnau est le deuxième prétendant à cette place peu envieuse (27%).

La surprise: Genève

Le sondage le plus serré de notre enquête révèle que, selon vous, Genève sera la plus grande surprise de la saison (16%). Il faut dire qu'en ayant terminé 11e la saison dernière et en ayant manqué le play-in, les Aigles ne peuvent que surprendre. Ils devancent Fribourg (13%), Ajoie (12%), Lugano (10%), Davos (9%), Ambri (9%) et Bienne (8%).

La déception: Lausanne

Si 23% des personnes sondées pensent que le LHC va finir champion, 20% (sans doute pas les mêmes) imaginent les hommes de Geoff Ward être la déception de la saison. Est-ce dû à une défense passablement remaniée? Possible. Toujours est-il que les Vaudois sont tout juste devant Berne (18%), Fribourg (15%) et Bienne (10%).

La meilleure armada étrangère: Genève

Les noms de Jan Rutta, Vili Saarijärvi, Taylor Beck, Markus Granlund, Sakari Manninen, Jesse Puljujärvi et Jimmy Vesey vous font rêver. Selon 39% d'entre vous, Genève-Servette possède les meilleurs étrangers de National League. Le club grenat devance Lausanne (18%), Fribourg (14%), Zoug (10%) et Zurich (8%).

Le premier entraîneur viré: Yorick Treille (GSHC)

Yorick Treille décroche la palme peu enviable de premier entraîneur à être limogé selon vous (34%). Le coach du GSHC, qui n'a pour l'instant pas convaincu depuis qu'il a repris l'équipe, devra rapidement enchaîner les résultats pour vous faire mentir. D'après nos lecteurs, Jussi Tapola (Berne, 16%) et Greg Ireland (Ajoie, 9%) pourraient également être remerciés rapidement.

La meilleure attaque: Zurich

Arrondi, le résultat entre Zurich et Lausanne est le même concernant l'équipe qui marquera le plus de buts en National League cette saison (23%). Cependant, les Lions de la Limmat prennent (encore une fois) le dessus sur ceux du Léman pour quelques voix. Sans doute que Sven Andrighetto et Denis Malgin ont un poil aidé à cela. Genève (17%) et Fribourg (13%) ne sont pas loin.

La meilleure défense: Zurich

À nouveau, Zurich a dû batailler avec un club romand pour savoir quelle équipe allait encaisser le moins de buts cette saison. Cette fois, les hommes de Marco Bayer (31%) l'ont emporté face à Fribourg Gottéron (28%). Selon une belle partie d'entre vous, la patte Roger Rönnberg va déjà se faire sentir au niveau de l'arrière-garde fribourgeoise.