Matthew Verboon est de retour à Genève. Après deux ans à Lugano, l'ancien junior des Aigles va de nouveau porter du grenat. L'attaquant de 25 ans s'est confié à Blick avant le début de la nouvelle saison.

Matthew Verboon est de retour en grenat. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans la voix de Matthew Verboon, il y a un brin d'accent anglophone. Même s'il est arrivé alors qu'il n'avait que trois mois au bout du Léman, le joueur de Genève-Servette a été élevé dans un environnement familial qui pratiquait la langue de Shakespeare. Ce n'est également que sporadiquement qu'il a utilisé celle de Molière lors des sept dernières saisons.

Il faut dire que l'attaquant de 25 ans a fait un bon bout de chemin depuis son départ des Vernets, à l'été 2018. Tout juste sorti des juniors élites des Aigles, il décide de retraverser l'Atlantique et d'aller tenter sa chance en ligue juniors, puis universitaire. D'abord du côté des Salmon Arm Silverbacks, en Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Puis, du côté des États-Unis, en NCAA, à Colgate. Plusieurs choses ont changé au bout du Léman depuis son départ. Mais pas les Vernets. «Pendant les 10 ans que j'ai passés à Genève, on disait tout le temps qu'une nouvelle patinoire allait arriver, rigole Matthew Verboon. Ça a l'air de se rapprocher et ce serait cool de pouvoir disputer des matches dans une nouvelle enceinte.»

Si la vétuste patinoire n'a pas bougé, le reste oui. «Déjà, c'était l'époque de Chris McSorley quand je suis parti, se souvient l'attaquant. Au niveau du championnat, on est passés de 4 à 6 joueurs étrangers.» Et surtout, Genève-Servette a remporté le premier titre de son histoire en National League. Un acte VII face à Bienne que Matthew Verboon a suivi avec quelques heures de décalage horaire. «Je n'avais pas accès à un stream, mais ma maman ou mon agent m'envoyaient le résultat, explique-t-il. J'étais en classe, en train d'étudier.» L'histoire ne dit pas si, tout comme la patinoire, le Genevois a explosé de joie à la sirène finale.

Déjà une possibilité en 2023

Toujours est-il qu'après son cursus universitaire, Matthew Verboon revient dans notre championnat. «Je me suis dit que la meilleure chose pour ma carrière était de revenir en Suisse, détaille-t-il. Il y avait une option à Genève mais il sortait du titre et mon plus grand souci était de jouer et d'apporter à une équipe.» Direction donc le Tessin et Lugano à l'été 2023.

«Je ne regrette pas du tout ce choix, précise l'attaquant aux 22 points en 119 matches avec les Bianconeri. J'ai passé de superbes moments, dans un très bel endroit et dans une chouette équipe.» Sur le plan sportif, la saison dernière a toutefois été compliquée, puisque le No 13 et les Tessinois ont dû disputer le play-out face à Ajoie. «Et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de revivre», sourit Matthew Verboon.

Le titre avec les U17 et les U20

Sur le papier, Genève-Servette est à nouveau taillé pour viser les sommets. Mais attention à ne pas revivre la même chose que les deux dernières saisons, lors desquelles les Aigles n'avaient pas disputé les play-off. «J'ai à nouveau envie de revivre une bonne saison, appuie-t-il. Et comme j'ai déjà remporté un trophée ici avec les U17 et les U20, je vise naturellement le titre avec les pros. Ce serait incroyable.»

Grenat dans l'âme et dans le cœur, Matthew Verboon a déjà pu porter le maillot du GSHC lors des matches de préparation. «C'est une grande fierté, sourit-il. Même si tout le monde ne me reconnaît pas parce que j'étais jeune, c'est cool de revenir ici.»