Théo Rochette: «C'est une pression en moins sur mes épaules»

Vendredi soir, le Lausanne HC a annoncé avoir prolongé le contrat de Théo Rochette pour cinq saisons supplémentaires. Le No 90 a été fêté par les fans de la Vaudoise aréna après la victoire en Champions League contre Belfast (7-3). Interview à chaud.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques minutes avant le début du match, les lumières se sont éteintes dans la Vaudoise aréna et le speaker a annoncé qu'il y allait avoir «une surprise» sur les écrans. Théo Rochette est apparu stylo à la main, signant son contrat. Cette scène a eu lieu le même jour puisque l'accord pour cinq saisons supplémentaires n'est intervenu que vendredi matin. Quelques heures plus tard, le No 90 était déjà sur la glace. Après la nette victoire face à Belfast, il a été rappelé par les fans qui l'ont remercié pour sa fidélité à leur club. Un moment forcément fort pour le jeune joueur.

Théo, raconte-moi ce que ça fait de signer ton premier contrat de cette importance. Ça change quelque chose dans ta vie?

Pas vraiment dans ma vie. Je suis quelqu’un d’assez humble et je ne me prends pas trop la tête avec ça. Mais c’est clair que ça fait du bien. La dernière fois qu’on avait parlé de ce sujet, toi et moi, je t’avais dit que je n’étais pas pressé et que je voulais prendre mon temps. Et c'est ce que j'ai fait. Mais une fois que les discussions commencent et que les bruits circulent, ça fait du bien de signer et d’être fixé. C'est une pression en moins sur mes épaules.

Comment as-tu vécu la journée d’aujourd’hui, avec la signature et l’annonce officielle?

J'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir puisque j’ai signé ce matin (rires). Je savais depuis quelques jours que les discussions se passaient bien et que ça allait se conclure. J’en parlais avec mon agent, ma famille et quelques coéquipiers. Après l’entraînement, on est rentrés à la maison et j’ai annoncé la nouvelle dans le groupe de l’équipe.

Et ce moment de reconnaissance du public, tu l’as vécu comment?

Honnêtement, je me sens super bien ici. Depuis mon arrivée, les gens ont été incroyables avec moi. Je sens que je suis aimé et ça fait vraiment chaud au cœur. Avant même que je signe, beaucoup de gens m’envoyaient des messages pour me dire de rester. Ce soutien-là, c’est spécial.

Justement, il y avait pas mal de spéculations. Comment tu as réussi à rester calme alors que plusieurs clubs s’intéressaient à toi?

Je pense que c’est une situation plus agréable que de ne pas avoir d'intérêt et quand c’est toi qui dois courir après une équipe. Mais ça reste difficile à gérer parce qu’il y a toujours des rumeurs et des gens qui t’en parlent. Ce n’est pas toujours évident, mais je trouve que ça s’est bien passé.

On a presque l’impression que c’était une évidence pour toi de prolonger à Lausanne. C’était aussi clair dans ta tête?

Évidence, je ne sais pas, mais c’est ce que je voulais au fond de moi. Lausanne, c’est ma maison en Suisse. Je me sens bien ici et je n’avais aucune raison de partir.

Tu es arrivé à Lausanne comme un jeune joueur. Deux ans plus tard, tu signes pour cinq ans. Ça change ton statut? Tu t’attends à plus d’attentes autour de toi?

Je ne me mets pas trop de pression avec ça. Je vais continuer à faire de mon mieux, comme toujours. Mais oui, je pense que mon statut va évoluer avec le temps. Peut-être pas tout de suite, mais au fil des années, c’est certain. Et je m’attends aussi à ça de moi-même. C'est ce que je veux pour poursuivre mon développement.

Aujourd’hui, les contrats ne contiennent plus de clauses NHL. Signer pour cinq ans ne change donc rien à tes ambitions de jouer un jour en Amérique du Nord?

Exactement. Mon objectif reste le même: jouer un jour en NHL. Donc en effet, la durée du contrat n'a pas d'influence. Mais ce qui est certain, c'est que si je reste en Suisse, c'est à Lausanne pour les cinq prochaines saisons. Et c'était ma priorité.

Tu es arrivé comme centre, tu joues maintenant souvent à l’aile. À quoi t’attends-tu pour cette saison?

Je pense que ce sera similaire à la saison passée. On a beaucoup de centres, donc je vais jouer à l’aile. Mais s’il y a des blessures ou des besoins, Geoff Ward peut me replacer au centre. C’est une force dans mon jeu: je peux jouer partout.

À terme, aimerais-tu revenir au poste de centre, surtout avec le départ prévu de Ken Jäger ?

Franchement, ça ne me dérange pas. L’an passé, je t’aurais peut-être dit autre chose, mais maintenant je suis à l’aise aux deux positions. Peu importe où l’on m’utilise, je m'y sens bien.



