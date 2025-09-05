Le Lausanne HC a réglé un dossier prioritaire à quelques jours de la reprise. Les Lions ont mis sous contrat Théo Rochette pour cinq saisons supplémentaires.

Théo Rochette a déjà joué deux saisons avec le Lausanne HC Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une bonne nouvelle qui est arrivée à moins d'une semaine de la reprise du côté de la Vaudoise aréna. Le Lausanne HC a en effet verrouillé l’un de ses piliers offensifs à long terme. Théo Rochette a prolongé son contrat de cinq ans avec le club vaudois.

Plus sur le sujet Gros renfort en défense Le Lausanne HC engage Michael Fora pour cinq ans

L’attaquant de 23 ans, de retour sur les rives du Léman en 2023 après quelques années au Québec, s’est imposé comme un élément central du dispositif lausannois avec, notamment, de magnifiques derniers play-off. Dans son sillage, les Lions ont atteint deux finales de suite en National League. Ses bonnes prestations lui ont également permis d'appartenir au cadre de l'équipe de Suisse. Il aurait probablement été convoqué pour le Mondial 2025 s'il n'avait pas été blessé en toute fin de saison.

Cette prolongation longue durée, traduit la confiance réciproque entre le joueur et l’organisation. Celle-ci devrait donc s'inscrire dans la durée. Théo Rochette, qui avait déjà connu une progression fulgurante en Amérique du Nord avant de rentrer en Suisse, a su confirmer son potentiel en National League. Sa capacité à évoluer dans des rôles variés – centre ou ailier – en fait une arme précieuse pour Geoff Ward.

La saison passée, l'attaquant avait signé sa meilleure campagne avec Lausanne avec 31 points en saison régulière et 17 en play-off dont onze buts. En s’engageant jusqu’en 2031, Théo Rochette devrait s'imposer comme l’un des visages de l’avenir du LHC. Une bonne nouvelle de plus après l'annonce de l'arrivée du défenseur Michael Fora la saison prochaine.