Le Lausanne HC engage Michael Fora pour cinq ans

Lausanne a annoncé avoir engagé le défenseur international Michael Fora pour les cinq prochaines saisons. Le Tessinois rejoindra la Vaudoise aréna au début de la saison 2026/2027 et jusqu'en 2031.

Michael Fora est un routinier de l'équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir dû se résoudre à laisser filer Andrea Glauser (Fribourg), Lukas Frick (Davos) ou encore Ken Jäger (Davos), le Lausanne HC a annoncé un renfort en vue de la saison 2026/2027. Le double vice-champion de Suisse a mis sous contrat le défenseur tessinois Michael Fora pour cinq années. L'arrière débarquera en provenance de Davos où il vient de disputer trois saisons.

Michael Fora est un habitué de l'équipe nationale puisqu'il est l'un des rares joueurs à avoir remporté trois médailles d'argents lors des différents championnats du monde. Formé à Bellinzone, Michael Fora a ensuite transité par le HC Ambri-Piotta où il a effectué ses débuts dans l'élite. Après avoir tenté sa chance durant une année en AHL, il était d'ailleurs revenu à la Valascia pour y poursuivre sa carrière.

En 2022, il avait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le HC Davos. En 2024, il a remporté la Coupe Spengler avec la formation grisonne. Au total, l'arrière a disputé 406 matches de National League durant la saison régulière et 45 en play-off. Michael Fora apportera une dose d'expérience dans une défense lausannoise qui a perdu en substance récemment.

Comme l’a déjà annoncé Blick, le club de la Vaudoise aréna a par ailleurs annoncé avoir prolongé le contrat de son directeur sportif, John Fust. Le Canado-Suisse est désormais lié au club jusqu’en 2029.