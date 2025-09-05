Une première victoire pour le LHC en Champions League

Après deux défaites, le Lausanne HC tient enfin son premier succès en Champions Hockey League. À la Vaudoise aréna, les Lions sont venus à bout des Belfast Giants (7-3).

La partie n'a pas été aisée pour le Lausanne HC, secoué par les Nord-Irlandais. Photo: keystone-sda.ch

Lausanne a cueilli une première victoire en Ligue des Champions. Battus lors de leurs deux premières rencontres, les Vaudois se sont imposés 7-3 à Malley devant les Belfast Giants.

Devant 5678 spectateurs, la formation de Geoff Ward a forcé la décision dans le deuxième tiers. Elle a inscrit trois buts en l'espace de 8'03'' pour mener 6-3. L'homme du match fut Drake Caggiula avec son triplé. Auston Czarnik, qui a signé un doublé et qui a délivré deux assists, fut également à son avantage au même titre que Yannick Zehnder, qui a délivré trois passes décisives.

Cette rencontre a également été marquée par la prolongation de contrat de Théo Rochette, officialisée juste avant le coup d'envoi.