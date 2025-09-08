Yannick Zehnder est le «M. Titres» du Lausanne HC

Arrivé sur les bords du Léman cet été, Yannick Zehnder est le joueur le plus titré des années 2020 en National League. Est-il l'arme secrète du Lausanne HC pour arriver à franchir la dernière étape vers le sacre national?

Yannick Zehnder a remporté les deux finales avec Zurich contre le Lausanne HC Photo: IMAGO/Sipa USA

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le début des années 2020, personne n'a plus gagné de titres en Suisse que Yannick Zehnder. Quatre championnats de Suisse et une Ligue des Champions. Rien que ça. «Ah oui, je ne m'étais jamais posé cette question, mais cela semble juste, réagit-il. Bon... Il faut aussi dire que j'ai eu la chance de jouer dans de bonnes équipes, ça aide (rires).»

Certes. Mais une question se pose: faut-il avoir un Yannick Zehnder dans ses rangs pour avoir une chance de remporter le titre en National League? Zoug (2021 et 2022) ainsi que les Zurich Lions (2024 et 2025) peuvent en tout cas le penser. «Mais en 2023, je ne jouais pas à Genève et ils ont quand même gagné le titre, pouffe-t-il. Si c'était aussi simple, cela se saurait.»

Mais au-delà de la question initiale à moitié sérieuse, une autre plus centrale se pose: l'attaquant aux origines zougoises connaît-il la recette secrète pour soulever un trophée en fin de saison? «J'aurais tendance à dire qu'avec le temps, on remarque comment il faut jouer pour avoir du succès en play-off, oui. Les moments clés d'une saison n'obéissent pas toujours aux mêmes règles.»

Et lui-même, qu'a-t-il appris? «Je pense que c'est une bonne manière d'apprendre à se comporter sur et hors de la glace. C'est également un très bon moyen d'avoir une grande confiance en soi.» Une bonne chose pour le Lausanne HC, donc? Il rigole: «Début septembre, c'est peut-être un peu trop tôt pour avoir ce genre de discussions. Mais je vais faire ma part du travail pour aider mes coéquipiers».

Apprendre le français en couple

Lors des deux dernières saisons, c'est face au Lausanne HC que Yannick Zehnder a soulevé la Coupe. Lors du dernier exercice, il avait d'ailleurs déjà signé avec les Lions lémaniques au moment de les battre en finale. «C'était forcément particulier, mais cela ne m'a pas perturbé plus que cela. J'ai par contre pu apprécier différemment l'atmosphère à la Vaudoise aréna durant les matches de la finale. C'était assez impressionnant.»

En tant que Suisse allemand, Yannick Zehnder a entrepris un voyage pas forcément évident en signant dans un club romand. «Tout faisait sens dans les discussions avec John Fust (ndlr le directeur sportif) et Geoff Ward (ndlr le coach). Je suis quelqu'un qui aime les nouvelles expériences, c'est pourquoi j'étais satisfait de pouvoir tenter cette aventure.» Ce départ à l'Ouest, il ne l'a pas effectué tout seul. «Ma copine est également présente, précise-t-il. Elle étudie à l'EPFL, c'était donc idéal pour nous de venir jouer ici.»

S'il ne promet pas de répondre à la prochaine interview en français, il a tout de même envie de perfectionner son apprentissage. Logique avec un contrat de trois ans en poche. «Et surtout je ne veux pas que ma copine prenne trop d'avance sur moi, pouffe-t-il. En étudiant, elle aura probablement plus de pratique que moi, mais je vais faire en sorte de suivre le rythme. Je cherche déjà activement à parler en français avec les francophones de l'équipe.»

«Je veux encore me développer»

Mais Lausanne ne sera pas un échange linguistique pour Yannick Zehnder. «Je veux encore me développer en tant que joueur, avance celui qui n'a, finalement, que 27 ans. Lors des trois ou quatre dernières années, j'ai appris à être un meilleur joueur défensif dans un rôle peut-être un peu moins en vue que par le passé.»

Le fait que la Ligue ait augmenté le nombre d'étrangers de quatre à six a forcément poussé certains joueurs à avoir moins de responsabilités. «Mais je crois avoir toujours un assez bon tir», sourit-il. On ne marque pas 17 buts en une saison (2020/2021) par hasard. «Par rapport à cette époque, je pense être devenu un joueur plus complet et plus expérimenté même si la fiche de statistique n'est pas aussi bonne.» Avec un but et deux assists lors des quatre matches de Champions Hockey League, il a prouvé avoir toujours un vrai flair offensif.