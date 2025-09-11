Toujours plongé dans les travaux interminables du Camp Nou, le Barça jongle entre stades de substitution et pertes financières. Retards, sponsors sous pression et dettes colossales: la course contre-la-montre s’intensifie en Catalogne.

Les retards du Camp Nou coûtent très chers au FC Barcelone. Photo: AFP

Les travaux du Camp Nou n’en finissent plus de connaître des retards. Le FC Barcelone espérait initialement réintégrer son stade fin 2024 ou début 2025, mais cela fait déjà dix mois que l’échéance est repoussée. La réception de Valence ce week-end ne se jouera donc pas au Camp Nou, faute de certificat définitif délivré par la mairie.

Comme la saison passée, le Barça aurait dû évoluer à Montjuïc. Problème: le Stade Olympique n’est pas disponible. C’est finalement au Johan-Cruyff, enceinte de 6000 places habituellement réservée à l’équipe féminine, que se disputera la rencontre. Une décision qui fait grincer des dents, à commencer par l’attaquant valencian Diego Lopez: «C’est incroyable de ne pas savoir où nous allons jouer. Cela aurait dû être réglé depuis longtemps, pour nous comme pour nos supporters».

Des recettes bien moindres

Sportivement contraignant, ce choix est surtout un gouffre économique. En recevant à Montjuïc, le club encaisse environ 2,43 millions d'euros par match selon la «Cadena Ser». Ce week-end, il devra se contenter d’environ 370'000 euros, malgré des coûts d’organisation moindres. «Nous retournerons au Camp Nou dès que possible», a promis Joan Laporta, conscient des enjeux contractuels.

Car dès décembre, le Barça commencera à payer les intérêts du prêt de 1,45 milliard contracté auprès de Goldman Sachs pour financer la reconstruction. Selon la «Cadena Ser», les Catalans doivent verser en fin d'année 44 millions, puis 94 millions en décembre 2026. Sans l’apport financier généré par le Camp Nou, ces charges pèseront lourd.

Chaque mois de retard coûte très cher

Spotify, sponsor du club et détenteur du naming du stade, représente un autre casse-tête. Pendant les travaux, la marque verse 5 M€ par an, loin des 20 M€ prévus dès la réouverture à pleine jauge. Si celle-ci venait à être retardée au-delà de 2028, Spotify pourrait se retirer unilatéralement.

Enfin, toujours selon la «Cadena Ser», reste la question des places VIP. En mai, New Era Visionary Group et Forta Advisors ont acquis un quota de 350 sièges dans la «players zone», estimés à 21'500 euros l’unité. Une clause permet au Barça de les attribuer dans n’importe quel stade (Camp Nou, Montjuïc ou Johan-Cruyff). Un garde-fou précieux: 28 millions ont déjà été versés sur les 70 convenus pour 30 ans d’exploitation.

Chaque mois de retard coûte donc très cher au club catalan, pris dans une course contre la montre pour retrouver son antre mythique.



