La superstar du football Kylian Mbappé fait preuve d'une grande lucidité dans une interview accordée à «L'Équipe». Le Français aborde divers sujets comme le buzz médiatique, la santé mentale et le côté obscur du football.

Gian-Andri Baumgartner

Dans une interview accordée à «L’Équipe», Kylian Mbappé offre aux fans un rare aperçu de sa vie privée. L’attaquant vedette n’hésite pas à être franc sur les défis, les pressions et les réalités du football de haut niveau.

L'attention constante

Kylian Mbappé n’avait que 19 ans lorsqu’il a marqué quatre buts lors du chemin vers le titre mondial de 2018 avec la France. Malgré la notoriété précoce, il a su gérer sa place sous les projecteurs: «Je ne suis ni le premier ni le dernier. Parfois c’est juste, parfois c’est injuste, mais c’est quelque chose qu’on ne peut pas changer.» Il souligne toutefois: «Une grande partie de ce qui est dit sur moi est très loin de la réalité. La vérité finit toujours par éclater, même si cela peut prendre du temps.»

Cette remarque vaut également pour les accusations de viol portées contre lui après un voyage en Suède l’an dernier. Le public s’était rapidement emparé de l’affaire, avant de s’en désintéresser lorsqu’il est apparu qu’il n’était pas impliqué. «C’est un sujet sensible et cela m’a attristé», confie Kylian Mbappé.

Le côté obscur du business du football

«Franchement, si je n’avais pas cette passion, le monde du football m’aurait déjà dégoûté», déclare le capitaine des Bleus. Selon lui, les spectateurs ne voient qu’un spectacle, ignorant tout de ce qui se passe en coulisses. Il déconseille même à son futur enfant de s’engager dans ce milieu, notamment à cause des sommes astronomiques en jeu, capables de changer les individus et leur environnement.

L’argent est également au cœur de son litige avec le Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé réclame à son ancien club des salaires et bonus impayés, pour un montant d’environ 51 millions de francs. «Je ne veux pas nuire au PSG ni paraître rancunier, mais c’est mon droit légal. Je veux juste être payé», précise-t-il.

Les défis mentaux

La santé mentale est un enjeu majeur pour le Madrilène. Lors des grands tournois, il se sent souvent épuisé mentalement. La médiatisation constante rend impossible toute évasion du football, surtout entre la demi-finale et la finale: «Ces quatre ou cinq jours ne te procurent aucun plaisir. Les derniers jours, tu es seul dans ta chambre, tu regardes le plafond et tu attends que ça se termine.»

Pour un sportif adulé, il est difficile de parler de cette fatigue: «La complexité de la chose réside dans le fait que les gens ont des problèmes avec ça. On ne peut pas le montrer.» Il insiste: «Être fatigué ne signifie pas que l’on n’aime plus son travail.» Kylian Mbappé rêve déjà de remporter une nouvelle finale de Coupe du monde avec la France en 2026.

Ses chances de remporter le Ballon d’Or

Le sujet du Ballon d’Or est également abordé. Mais le joueur de 26 ans se montre réaliste: «Je ne peux pas le gagner cette année.» Après une saison sans titre, ses chances sont minces, alors que les prétendants les plus sérieux sont son compatriote Ousmane Dembélé (28 ans) et le jeune prodige espagnol Lamine Yamal (18 ans).