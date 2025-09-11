L'Observatoire du football CIES a publié une analyse des probabilités de titre pour la saison 2025-2026 dans 29 championnats. Le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 avec 73% de chances de victoire, tandis que le Real Madrid est favori en Espagne avec 40,6%.

1/6 Qui a le plus de chances de remporter la Liga, le Barça ou le Real Madrid? Photo: IMAGO/PanoramiC

Diego Buccino

L’Observatoire du football CIES, basé à Neuchâtel, a publié une analyse des probabilités de titre pour la saison 2025-2026 dans 29 championnats, mettant en lumière les clubs les mieux positionnés pour décrocher le sacre. Selon cette étude relayée par RMC Sport, le Paris Saint-Germain domine largement la Ligue 1 avec 73% de chances de l’emporter, derrière l’Étoile Rouge de Belgrade (76,2%), la plus haute probabilité parmi toutes les ligues étudiées.

Le modèle statistique du CIES combine des données sportives, économiques et démographiques, notamment les minutes jouées par les joueurs et la qualité des matchs disputés l’année précédente. À l’inverse, la Pro League des Émirats Arabes Unis apparaît comme la plus imprévisible, avec Shabab Al Ahli évalué à seulement 23,5% de chances de remporter le titre.

Le Barça derrière le Real, l'Inter devant la Juve

En Espagne, le Real Madrid se positionne comme favori avec 40,6%, devançant le FC Barcelone, champion en titre, à 29,6%. L’été dernier, le club madrilène a accueilli Xabi Alonso comme nouvel entraîneur, succédant à Carlo Ancelotti, avec pour objectif de reprendre le dessus sur les Catalans.

La Serie A s’annonce serrée: l’Inter Milan est en tête des pronostics avec 25,6%, devant la Juventus (18,2%) et Naples (17,4%), champion en titre. La saison précédente avait été marquée par une victoire napolitaine lors de la dernière journée, avec un point d’avance sur l’Inter. Selon RMC Sport, la Serie A est le deuxième championnat le plus ouvert de cette analyse.

En Premier League, Liverpool domine avec 28,9% de chances après un mercato impressionnant de 484 millions d’euros (452 millions de francs). Arsenal (18,8%), Chelsea (16,2%) et Manchester City (14,4%) suivent, tandis que Manchester United est relégué à la huitième place (2,6%).

Le Bayern Munich continue d’impressionner en Allemagne avec 61,4% de chances de décrocher le titre, loin devant le Borussia Dortmund (8,8%). Le club bavarois, qui a remporté 12 des 13 dernières saisons, n’a laissé échapper le sacre qu’en 2023-2024, au profit du Bayer Leverkusen.

Et pour le championnat suisse?

En Suisse, malgré un mercato dynamique, notamment avec le transfert d’Alvyn Sanchez à Young Boys, les statistiques pointent vers le même vainqueur que la saison précédente: le FC Bâle. Cependant, pour l’instant, c’est Thoune qui mène la danse avec 13 points en cinq matchs, contre 9 pour Bâle.

Parmi les autres champions probables figurent le RB Salzbourg (Autriche), le Club Bruges (Belgique), l'Olympiacos (Grèce), Al-Nassr (Arabie Saoudite), le Feyenoord (Pays-Bas), le Sporting (Portugal) et Galatasaray (Turquie). Ces prédictions, basées sur des données rigoureuses, seront vérifiées à la fin de la saison.