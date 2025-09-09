En retard, le Barça va devoir jouer devant 6000 personnes

Coup dur pour le FC Barcelone! La rénovation du Nou Camp prend du retard et, ce week-end, le club catalan devra jouer devant 6000 personnes face à Valence!

Le Nou camp n'est pas prêt! Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le Barça a repoussé son retour dans son stade, le Camp Nou, encore en travaux. La prochaine rencontre de Liga dimanche face à Valence se jouera au stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6000 spectateurs.

Le Barça avait prévu de rouvrir dimanche avec une jauge réduite de 27'000 spectateurs, mais n'a pas obtenu les autorisations nécessaires de la part de la mairie.

«Le club travaille activement pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les semaines à venir», a précisé le club catalan, qui visait à l'origine une réouverture fin 2024, dans un communiqué.

Photo: Getty Images

Toujours dans le rouge financièrement, le Barça «remercie ses membres, ses fans et ses supporters pour leur compréhension et leur soutien pendant ce processus complexe», sans donner de nouvel objectif.

Le Barça joue depuis deux ans à Montjuic

Le géant espagnol disputait depuis deux ans ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuic pendant les travaux de rénovation de sa mythique enceinte. Mais ces derniers ont été retardés par des problèmes de permis et des plaintes d'ouvriers concernant leurs conditions de travail.

Le club n'a cependant pas renouvelé son contrat de location avec la mairie de Barcelone, ne laissant comme seule option de repli le petit stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6000 places et situé au sein du centre d'entraînement blaugrana. Ce stade, pour l'instant trop petit pour être homologué par la Liga, accueille notamment les matches de l'équipe féminine et du Barça Athletic, en troisième division.

Le club blaugrana, qui espère toujours l'achèvement des travaux à l'été 2026, va également devoir trouver une solution pour disputer ses rencontres de Ligue des champions. Le coût de ce projet d'extension, qui portera la capacité du stade à 105'000 places, devrait atteindre 1,5 milliard d'euros.