Lamine Yamal ne fait pas seulement parler de lui sur le terrain, sa vie amoureuse fait également les gros titres. Après des rumeurs de séparation avec la rappeuse Nicki Nicole, c'est son coéquipier Nico Williams qui fait la lumière sur cette histoire.

1/8 Lamine Yamal a toutes les raisons de sourire. Photo: AFP

Ramona Bieri

La trajectoire de Lamine Yamal (18 ans) est déjà impressionnante. Le prodige du FC Barcelone détient une série de records de précocité: plus jeune titulaire en Liga (16 ans et 38 jours), plus jeune joueur du Barça en Ligue des champions (16 ans et 68 jours) et plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro (16 ans et 339 jours). À cela s’ajoutent deux titres de champion d’Espagne, une Coupe nationale et un sacre européen.

Mais la fulgurance de sa carrière trouve un écho dans une vie sentimentale tout aussi mouvementée. Cet été, l’ailier catalan s’est affiché à plusieurs reprises avec la rappeuse argentine Nicki Nicole, de sept ans son aîné. Début août, elle portait même son maillot au stade, avant que les deux officialisent leur relation sur Instagram à travers une photo prise lors de l’anniversaire du joueur. Lamine Yamal, radieux, semblait comblé.

Rapidement pourtant, les rumeurs d’une rupture ont circulé. Deux semaines plus tard, il supprimait la photo commune et remplaçait son portrait de profil par une image noire. Le signe d’une séparation?

«Je n’écoute que mes amis»

Conscient d’être scruté bien au-delà des terrains, Yamal s’est confié à la RTVE : «On parle de moi pour ce que je fais sur le terrain, car si je n’étais pas aussi bon, personne ne parlerait de moi». Selon lui, la curiosité autour de sa vie privée n’a de sens que grâce à ses performances sportives. En cas de doute, il affirme ne se fier qu’à ses amis proches, «qui savent tout».

Et parmi eux, son coéquipier espagnol Nico Williams (23 ans) a levé le voile sur l’état de sa relation. Après la large victoire de l’Espagne contre la Turquie (6-0), il filme Yamal pour une story Instagram en plaisantant : «Pourquoi souris-tu, mon frère ? À qui souris-tu sur ton téléphone ?». Pris sur le vif, Yamal montre l’écran: une photo de lui et Nicki Nicole, qui lui envoie un baiser.

La confirmation est venue ensuite de la principale intéressée. En marge d’un défilé de mode, Nicki Nicole a confié être «très heureuse» avec Yamal, «très amoureuse et très satisfaite», ajoutant son enthousiasme pour Barcelone où «les gens lui témoignent beaucoup d’affection».

De brèves idylle passées

Cette stabilité semble bienvenue pour le jeune joueur, dont les histoires d’amour précédentes avaient été agitées. En février dernier, sa relation en dents de scie avec l’influenceuse Alex Padilla a pris fin. Peu après, des rumeurs l’ont associé à une autre influenceuse, Fati Vazquez (29 ans). Si leur liaison n’a jamais été confirmée, plusieurs clichés ont alimenté les spéculations et déclenché des attaques en ligne contre Vazquez, puisque Yamal était encore mineur à l’époque.

Aujourd’hui, le crack du Barça paraît avoir trouvé un équilibre, sur le terrain comme en dehors. Et cette fois, son sourire semble bien plus fort que les rumeurs.