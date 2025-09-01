Le FC Barcelone a été tenu en échec par le Rayo Vallecano (1-1) dimanche en Liga. Ce résultat permet au Real Madrid de prendre la tête du championnat, laissant le Barça à la quatrième place avec 7 points.

Yamal et le Barça ont concédé le nul face au Rayo Vallecano

Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche. Accroché par le Rayo Vallecano, le Barça laisse filer le Real. Le champion d'Espagne en titre laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.

En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combatif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre, laissant filer de premiers points précieux dans la course au titre. Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un pénalty généreux qu'il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).

Joan Garcia impérial

Les hommes d'Hansi Flick, qui ont eu beaucoup de mal à mettre en place leur jeu collectif sur une pelouse de Vallecas en très mauvais état, ont même évité le pire grâce à leur gardien Joan Garcia, impérial sur sa ligne et logiquement élu homme du match pour ses nombreuses parades (28e, 33e, 72e, 73e, 90e).

Constamment dans la recherche de la profondeur dans le dos de la défense barcelonaise alignée très haut sur le terrain, le Rayo Vallecano a également marqué deux buts refusés pour hors-jeu (64e, 86e).

Cette rencontre était la troisième consécutive à l'extérieur pour le club catalan, toujours sans stade ni visibilité, en l'attente du feu vert de la mairie de Barcelone pour enfin pouvoir rejouer au Camp Nou, en travaux depuis l'été 2023. Le quintuple champion d'Europe espère toujours retrouver sa mythique enceinte après la trêve internationale, le 14 septembre, pour la réception de Valence lors de la quatrième journée.