Premier coup d'arrêt
Accroché par le Rayo Vallecano, le Barça laisse filer le Real

Le FC Barcelone a été tenu en échec par le Rayo Vallecano (1-1) dimanche en Liga. Ce résultat permet au Real Madrid de prendre la tête du championnat, laissant le Barça à la quatrième place avec 7 points.
Publié: 07:01 heures
|
Dernière mise à jour: 07:03 heures
Yamal et le Barça ont concédé le nul face au Rayo Vallecano
Photo: Manu Fernandez
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Accroché sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone a connu un premier coup d'arrêt en Liga dimanche. Accroché par le Rayo Vallecano, le Barça laisse filer le Real. Le champion d'Espagne en titre laisse le Real Madrid, vainqueur samedi contre Majorque (2-1), s'installer en tête du championnat.

En difficulté dans le jeu, le Barça (4e, 7 points) a été tenu en échec par un Rayo combatif et qui s'est créé les meilleures occasions de la rencontre, laissant filer de premiers points précieux dans la course au titre. Le jeune prodige catalan Lamine Yamal avait donné l'avantage aux siens en transformant un pénalty généreux qu'il avait lui-même provoqué (40e, 1-0), mais les locaux ont égalisé en seconde période sur corner (67e, 1-1).

Joan Garcia impérial

Les hommes d'Hansi Flick, qui ont eu beaucoup de mal à mettre en place leur jeu collectif sur une pelouse de Vallecas en très mauvais état, ont même évité le pire grâce à leur gardien Joan Garcia, impérial sur sa ligne et logiquement élu homme du match pour ses nombreuses parades (28e, 33e, 72e, 73e, 90e).

Constamment dans la recherche de la profondeur dans le dos de la défense barcelonaise alignée très haut sur le terrain, le Rayo Vallecano a également marqué deux buts refusés pour hors-jeu (64e, 86e).

Cette rencontre était la troisième consécutive à l'extérieur pour le club catalan, toujours sans stade ni visibilité, en l'attente du feu vert de la mairie de Barcelone pour enfin pouvoir rejouer au Camp Nou, en travaux depuis l'été 2023. Le quintuple champion d'Europe espère toujours retrouver sa mythique enceinte après la trêve internationale, le 14 septembre, pour la réception de Valence lors de la quatrième journée.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelone
FC Barcelone
3
4
7
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
3
2
7
6
Getafe CF
Getafe CF
3
0
6
7
CF Elche
CF Elche
3
2
5
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
4
0
5
9
Valence CF
Valence CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
3
0
4
12
FC Séville
FC Séville
3
0
3
13
CA Osasuna
CA Osasuna
3
-1
3
14
Celta Vigo
Celta Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atlético Madrid
Atlético Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
Real Sociedad
3
-1
2
18
Majorque
Majorque
3
-4
1
19
Levante UD
Levante UD
3
-4
0
20
FC Gérone
FC Gérone
3
-9
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
