Jeremy Doku, star belge de Manchester City, dévoile en ce moment même sa vie au travers d'un documentaire racontant sa vie de footballeur. Cette mini-série a été réalisée par Touchdown, une agence de communication, qui dévoile à Blick les dessous du tournage.

Le Belge se dévoile dans une série passionnante et émouvante. Photo: AFP

Robin Smania

Humaniser son personnage public de footballeur professionnel et faire découvrir sa vie privée à ses fans: tel est l’objectif de Jeremy Doku, international belge et joueur de Manchester City. Sur sa chaîne Youtube personnelle créée cet été, le joueur a publié le 30 juillet 2025 le premier de six épisodes dévoilant les coulisses de sa vie de footballeur. Ce documentaire a été réalisé par «Touchdown», une entreprise de conseil et de stratégie d’image et de communication gérée par deux amis: Neven Draganić et Arnaud Vanhemelryck.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«La problématique qu’on avait observé, c’était que les sportifs professionnels ont souvent une communication stéréotypée, ils sont souvent bridés. Mais ils restent avant tout des personnes, ils ont des passions, des combats, et ils ne savent peut-être pas comment en parler», explique Neven Draganić à Blick. Touchdown travaille avec les sportifs pour établir la meilleure stratégie de communication possible selon ce que le sportif veut communiquer.

Une volonté du joueur de communiquer

Touchdown a dans un premier temps contacté les agents du joueur de Manchester City, avant que ces derniers recontactent l’agence lorsque Jeremy Doku eut l’envie de réaliser du contenu sur sa vie privée.

«Les premiers contacts avec Jeremy ont été très bons, il a vite exprimé son envie de partager sa vie privée et sa personne derrière les caméras et les terrains», explique Neven Draganić. «Il est très impliqué, dans le choix des titres, des images, de ce qu’on met sur les réseaux sociaux.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La famille du joueur belge apparaît beaucoup dans les premiers épisodes, durant lesquels on apprend notamment à connaître son frère et son père. «Sa famille a été très accueillante, mais il ne voulait pas que quelqu’un parle en son nom. Tout les mots qui le concerne sortent de sa bouche», éclaire le conseiller de communication.

Sur place, Neven et Arnaud discutent beaucoup avec Jeremy Doku pour comprendre son parcours de vie, faire ressortir des moments marquants et inclure des proches du joueurs. L’international belge lui-même décide de mettre en avant certaines choses de son vécu ou non avant et sur le tournage.

«Il est resté lui-même à 300% malgré la scénarisation du documentaire. La semaine dernière, je discutais encore avec son meilleur ami Zaca, qui apparaît dans le premier épisode. Il me disait qu’il était très content parce qu’il reconnaissait son ami comme il est dans la réalité. Jeremy est très impliqué, mais il ne change pas qui il est», raconte Neven Draganic.

Même la demande en mariage y est!

S’immiscer dans la vie privée du joueur, bien que cela ait été son choix, peut devenir délicat. Le réalisateur raconte que certains moments sont propices aux caméras et d’autres non, et qu’ils faut juger au coup par coup. Dans le deuxième épisode, on découvre en image la demande en mariage du joueur belge à sa compagne, scène très privée mais que le joueur a décidé d’inclure dans le documentaire.

«On s’éloignait quand il fallait s’éloigner et on s’arrêtait quand il fallait s’arrêter, c’était le deal à la base. Pour la demande en mariage, ça a tout simplement été une discussion entre les équipes, sa femme et lui. On a pas beaucoup commenté le moment, et eux étaient à l’aise alors tout est bien allé», raconte le conseiller de communication.

Photo: Getty Images

Même lorsque la caméra ne pouvait pas suivre le joueur, par exemple à l’entraînement, en matchs ou dans les vestiaires, des images officielles ont pu être utilisées. Jeremy Doku s’est également filmé seul à plusieurs reprises pour être sûr de retranscrire au mieux sa réalité.

Des images exclusives dans le vestiaire

«Lorsqu’il était avec son équipe, on n'avait pas les accès pour le suivre. Mais il voulait absolument garder cet aspect de proximité, alors il se filmait lui-même par moment. Dans le vestiaire en revanche, on a pu négocier avec son club de Manchester City pour qu’ils nous fournissent un stock d’images au bord du terrain, à l’entraînement, dans le vestiaire. Ça a enrichit le documentaire», éclaire Neven Draganić. Certaines images de matchs de la Coupe du monde des clubs ont même été fournies par le diffuseur de la compétition, DAZN, avec qui Touchdown a pu obtenir une collaboration dans le cadre du reportage.

L'émouvant retour aux sources au Ghana

Le quatrième épisode raconte un voyage au Ghana qu’a effectué le footballeur de Manchester City, pays dont il est originaire. Les équipes ont d’ailleurs décidé de couper ce voyage en deux épisodes, car les images disponibles de cette expérience sont riches et nombreuses.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Quand tu arrives là-bas à l’aéroport, on marchait avec lui et il y avait énormément de monde qui était là pour l’accueillir! On savait que ce n'était pas pour nous, mais c’était incroyable», rigole Neven Draganic.

Ce quatrième épisode de cette mini-série sur la vie de Jeremy Doku est sorti ce mercredi 10 septembre, et le prochain épisode est prévu pour fin septembre ou début octobre. Ce type de communication permet aux fans, qui en raffole de plus en plus, de mieux connaître leurs idoles. Jeremy Doku a donc pris son image en main, lui qui vient d’ouvrir son compteur de buts de la saison avec un doublé contre le Kazakhstan en qualifications pour la Coupe du monde 2026.