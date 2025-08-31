DE
Début de saison très compliqué
Manchester City encore battu

Le début de saison compliqué de Manchester City se poursuit. Une semaine après leur défaite contre Tottenham, les Cityzens se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Brighton dimanche en Premier League.
Brighton a infligé une deuxième défaite consécutive à Manchester City.
Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).

A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.

Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 2-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Chelsea FC
Chelsea FC
3
6
7
2
Arsenal FC
Arsenal FC
0:0
3
6
7
3
Liverpool FC
Liverpool FC
0:0
3
3
7
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
3
4
6
5
Everton FC
Everton FC
3
2
6
5
Sunderland AFC
Sunderland AFC
3
2
6
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Manchester United FC
Manchester United FC
3
0
4
9
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
-1
4
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
3
-1
4
11
Leeds United
Leeds United
3
-4
4
12
Manchester City FC
Manchester City FC
3
1
3
13
Burnley FC
Burnley FC
3
-2
3
14
Brentford FC
Brentford FC
3
-2
3
15
West Ham United FC
West Ham United FC
3
-4
3
16
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
2
0
2
17
Newcastle United FC
Newcastle United FC
3
-1
2
18
Fulham FC
Fulham FC
3
-2
2
19
Aston Villa
Aston Villa
2
-1
1
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
3
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
