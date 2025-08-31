Manchester City encore battu

Le début de saison compliqué de Manchester City se poursuit. Une semaine après leur défaite contre Tottenham, les Cityzens se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Brighton dimanche en Premier League.

Brighton a infligé une deuxième défaite consécutive à Manchester City. Photo: Ian Walton

ATS Agence télégraphique suisse

Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).

A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.

Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 2-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.