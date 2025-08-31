Manchester City encore battu

Brighton a infligé une deuxième défaite consécutive à Manchester City.
Photo: Ian Walton
ATS Agence télégraphique suisse
Menés 1-0 après une réussite du Norvégien Erling Haaland (34e), les Seagulls ont renversé la mise devant leur public grâce à un penalty transformé par le vétéran James Milner (67e), 39 ans, et un but de Brajan Gruda sur une attaque rapide qui a surpris la défense mancunienne (89e).
A noter que Manuel Akanji, non convoqué le week-end dernier lors de la défaite contre Tottenham (2-0), était cette fois présent sur le banc de City. L'avenir du défenseur de l'équipe de Suisse devrait être réglé d'ici la fin du mercato estival lundi soir.
Dan Ndoye a lui vécu une première défaite en Premier League avec Nottingham Forest. Le club du centre de l'Angleterre a été battu 2-0 par West Ham à domicile. Titulaire, le Vaudois a été remplacé à la 58e.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Chelsea FC
3
6
7
2
Arsenal FC
0:0
3
6
7
3
Liverpool FC
0:0
3
3
7
4
Tottenham Hotspur FC
3
4
6
5
Everton FC
3
2
6
5
Sunderland AFC
3
2
6
7
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Manchester United FC
3
0
4
9
Nottingham Forest
3
-1
4
10
Brighton & Hove Albion FC
3
-1
4
11
Leeds United
3
-4
4
12
Manchester City FC
3
1
3
13
Burnley FC
3
-2
3
14
Brentford FC
3
-2
3
15
West Ham United FC
3
-4
3
16
Crystal Palace FC
2
0
2
17
Newcastle United FC
3
-1
2
18
Fulham FC
3
-2
2
19
Aston Villa
2
-1
1
20
Wolverhampton Wanderers FC
3
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation