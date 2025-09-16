Roger Federer: «Des gens se sont mariés grâce à moi»

Lors d'une interview, Roger Federer a parlé de la popularité de son logo RF et de son lien spécial avec ses fans. Le Suisse a par ailleurs échangé quelques balles en préparation de la Laver Cup.

Le Bâlois se réjouit du lien unique qu'il entretient avec ses fans. Photo: IMAGO/Xinhua

Blick Sport

L'impact durable de Roger Federer sur ses fans continue de se manifester. Dans une récente interview accordée à la chaîne YouTube Not Your Country Club, l'ancien joueur a partagé des anecdotes touchantes sur la façon dont son logo RF a créé des liens inattendus entre ses admirateurs.

Roger Federer a exprimé sa surprise quant à l'influence profonde qu'il a eue sur ses fans. «Je ne suis pas venu sur le circuit en pensant qu'un jour j'aurais un logo, ou que j'aurais ce type de lien si profond avec autant de fans», a-t-il confié. Le tennisman a évoqué le sentiment de connexion qu'il ressent lorsqu'il voit quelqu'un porter une casquette RF, comme s'ils partageaient une compréhension mutuelle.

Échanges de quelques balles

Parmi les histoires les plus marquantes, Federer a mentionné des rencontres amoureuses qui se sont produites grâce à lui, indirectement. «Beaucoup de gens m'ont aussi raconté qu'ils s'étaient rencontrés lors de tournois de tennis grâce à moi et qu'ils s'étaient mariés grâce à moi, etc. Même si je n'ai rien à voir avec ça, peut‐être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre lors d'un match de tennis et qu'ils portaient tous les deux une casquette RF», a-t-il expliqué, visiblement ému par ces «histoires romantiques».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et les fans du Suisse ont d'ailleurs eu de quoi se réjouir à leur tour, puisque Roger Federer a été récemment aperçu à l'Université de Stanford, où il a frappé quelques balles et interagi avec les joueurs et les spectateurs. Cette apparition s'inscrivait dans le cadre de sa visite dans la région de la Baie de San Francisco, en préparation de la Laver Cup 2025, prévue du 19 au 21 septembre. Cette interview et cette apparition publique démontrent que, même après sa retraite, Federer continue d'inspirer et de connecter les amateurs de tennis du monde entier.