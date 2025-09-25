DE
Il critique les organisateurs
Roger Federer pense que Sinner et Alcaraz sont avantagés

Pour Roger Federer, la domination actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n'est pas seulement la conséquence de leurs capacités de jeu. Ils bénéficieraient d'un traitement de faveur de la part des organisateurs de tournois. Le Bâlois a donc un souhait clair.
Roger Federer reproche aux organisateurs de tournois sur le circuit ATP d'accorder un traitement de faveur à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Gian-Andri Baumgartner

Roger Federer reproche aux responsables des tournois du circuit ATP d’adapter à chaque fois les conditions du terrain aux matches des deux stars du circuit Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Selon le Suisse, l’objectif est clair: «Les directeurs de tournois pensent de sorte que Sinner et Alcaraz soient en finale», a-t-il déclaré dans le podcast «Served» de l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick.

Afin d’augmenter les chances d’une finale de rêve entre les actuels numéros 1 et 2 mondiaux, les responsables veilleraient à ce que les conditions de terrain soient plus lentes. Federer en est convaincu. Dans ces conditions, les qualités exceptionnelles de Sinner et d’Alcaraz seraient mieux mises en valeur. «Le joueur le plus faible doit faire des coups particulièrement bons pour battre Sinner, alors que sur une surface rapide, il n’a peut-être besoin que de quelques coups au bon moment», explique le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem.

«Au fond, chaque semaine est la même»

Bien que le Bâlois montre de la compréhension pour le souhait des directeurs de tournois de voir ces finales attrayantes, il souligne aussi: «Nous devons changer cela.» Car pour lui, les tournois se ressemblent de plus en plus: «Maintenant, tout le monde joue de la même manière, car les vitesses de la balle et du court ont été fixées de telle sorte qu’elles sont les mêmes chaque semaine.» La diversité du tennis, qui contribue à l’attrait de ce sport, se perd.

Face à cela, Federer souhaiterait que les conditions de terrain soient conçues de manière à intégrer différents éléments du match. Cela augmenterait également l’attrait de la rivalité Sinner-Alcaraz selon lui: «Ce que nous aimerions voir, c’est qu’Alcaraz et Sinner se disputent à la fois sur des courts rapides comme l’éclair et sur des courts super lents – pour voir ensuite ce que cela donne.»

Trois finales de Grand Chelem cette année

Les finales entre Sinner et Alcaraz se sont multipliées ces derniers temps. Cette année, ils se sont affrontés dans trois des quatre finales de Grand Chelem, sans compter la finale du tournoi ATP 1000 de Cincinnati. En outre, les deux joueurs se sont partagé les huit derniers titres majeurs. Une domination qui, du point de vue de Federer, ne s’explique pas uniquement par leur talent.

