Roger Federer veut lancer une tournée avec Rafael Nadal

Roger Federer souhaiterait lancer une tournée avec Rafael Nadal. La légende au 20 titres du Grand Chelem souhaite lancer un «Fedal Tour» avec son rival et ami de longue date. Le manager du Suisse, Tony Godsick, soutient cette idée avec enthousiasme.

1/5 Roger Federer sera-t-il bientôt de retour sur le court? Photo: AP

Gian Andrea Achermann

Trois ans après la fin de sa carrière, la légende du tennis suisse Roger Federer a annoncé de grandes choses dans le cadre de la Laver Cup. L’homme aux 20 victoires en Grand Chelem caresse sérieusement l’idée de lancer une tournée des légendes avec son éternel rival Rafael Nadal.

Il s’agirait d’un retour épique du duo qui ne s’est jamais fait de cadeau sur le court lors des deux dernières décennies. Mais en dehors des matches, Federer et Nadal s’entendent toujours très bien. Lors de la Laver Cup de cette année, Federer a souligné une nouvelle fois cette amitié. Il n’est donc pas étonnant que les deux joueurs se retrouvent bientôt sur le court.

Roger Federer se montre enthousiaste à l’idée de lancer une tournée des légendes avec Nadal et d’autres ex-stars du tennis de la même génération: «J’ai beaucoup joué ces derniers temps et j’essaie de rester en forme. Et je sais que Rafa est ouvert à l’idée de jouer un peu de tennis. Nous pourrions peut-être mettre sur pied une tournée. Un 'Senior Tour', ça fait peur. Nous pourrions l’appeler Fedal Tour. Ce serait cool.»

D’autres retraités de la partie?

Tony Godsick, le manager de Federer, a apparemment exercé une certaine pression sur le Suisse pour qu’il mette sur pied cette tournée. Selon le Suisse, il lui aurait dit: «Les gens veulent te voir rejouer. Et je pense que Rafa et beaucoup d’autres joueurs sont aussi intéressés.»

Le manager pense ici à quelques grands noms du tennis qui viennent de se retirer et dont la présence permettrait sans doute de remplir à nouveau quelques stades sans problème.

Après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer n’était apparu que sporadiquement sur les courts de tennis, en raison notamment de sa santé. A la fin de sa carrière active, Federer avait de gros problèmes au genou. Ces derniers temps, le Bâlois s’adonnait donc davantage au golf qu’au tennis.

Désormais, son genou semble mieux résister. Lors de l’édition actuelle de la Laver Cup à San Francisco, Federer a déjà passé plusieurs heures sur le court. Et il était facile de constater que l’ancien numéro un mondial n’a pas perdu son coup de raquette.