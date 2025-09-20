DE
«Raisons médicales»
Stan Wawrinka doit déclarer forfait à Saint-Tropez, trahi par son corps

Coup dur pour Stan Wawrinka, lequel a dû se retirer du tournoi de Saint-Tropez pour «raisons médicales» .
Publié: 20:25 heures
ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka ne jouera pas les demi-finales du Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans a été contraint de déclarer forfait «pour raisons médicales», ont annoncé les organisateurs.

L'ex-numéro 3 mondial (ATP 137) aurait dû affronter le Français Dan Added (ATP 272) pour une place en finale. Stan Wawrinka venait de remporter leur précédent duel en 8es de finale du Challenger de Rennes la semaine passée.

