Dominic Stricker parle de sa descente aux enfers

Dominic Stricker retrouve, petit à petit, le chemin des succès. Mais le gaucher évolue toujours à un niveau qui n'est pas le sien. Le Bernois revient sur sa chute au classement, ses blessures, ses espoirs.

Marco Pescio

Au 2e tour de l'US Open 2023, alors que le score était de 5-2 dans le cinquième set, Dominic Stricker avait entonné la chanson de Whitney Houston «I Wanna Dance with Somebody», juste avant de décrocher une victoire retentissante face à Stefanos Tsitsipas. Ce parcours mémorable, des qualifications jusqu'aux huitièmes de finale, a déjà trois ans.

Depuis, ce gaucher au grand talent a tenté en vain de retrouver le niveau de cette saison-là, qui l'avait vu terminer à la 88e place mondiale et intégrer pour la première fois le top 100. Blessures à répétition, baisse de forme, rumeurs de retraite... Et quand on a reparlé de lui, c'était pour des raisons extra-sportives plutôt que pour ses performances sur le court.

Pas d'entraîneur attitré

Aujourd’hui, le Bernois pointe à la 262e place du classement. Il a retrouvé le goût de la victoire, mais à un niveau encore trop modeste au regard de son potentiel. Dominic Stricker s'est adjugé les petits tournois ITF de Trimbach et de Saint-Dizier, en France, et s'est imposé lors du Challenger de Sion. À cela s'ajoutent plusieurs jolis parcours en Challenger. En résumé: une saison qui ferait rêver n'importe quel joueur découvrant le circuit professionnel.

Mais Dominic Stricker a quitté ce statut depuis longtemps. Il ne s'est jamais relevé, au classement, de la chute qui a suivi sa meilleure année, en 2023. Pourtant, le tennis regorge d'exemples de joueurs qui, après avoir traversé une mauvaise passe, n'ont pas hésité à tout reconstruire pour remonter la pente. Sous cet angle, Dominic Stricker se trouve peut-être à l'un des tournants les plus prometteurs de ces dernières années. «Mon objectif principal cette saison était de jouer sans douleur», assure-t-il. Et il peut affirmer qu'il se sent en bonne forme physique, ce qui a un impact sur son jeu: «Le titre à Sion m'a fait un bien fou. Cela m'a confirmé que je suis sur la bonne voie.»

Depuis sa séparation de Henri Laaksonen cet été, il n'a toujours pas d'entraîneur attitré. Il continue d'être encadré par l'entraîneur de la fédération, Michael Lammer. Il admet toutefois ne pas avoir «cherché très activement» ces derniers temps: «Tout simplement parce que ça a bien fonctionné chez Swiss Tennis. Ils connaissent mon jeu depuis des années. Et nous avons travaillé sur les bons aspects.» Lesquels, exactement? «Avant tout, le fait que je prenne beaucoup de plaisir à jouer au tennis. Et cela inclut aussi mon jeu varié. Prendre des risques, monter au filet, attaquer.»

Un rendez-vous en Coupe Davis

Dominic Stricker paraît plus mûr, plus réfléchi. Il porte désormais un regard différent sur la pression, les attentes extérieures, mais aussi sur celles qu'il s'impose à lui-même. Notamment parce qu'il connaît désormais bien le monde impitoyable du tennis: «Je me trouve aujourd'hui à un autre tournant de ma vie. Quand j'ai fait mes débuts, j'étais effronté et insouciant. Maintenant, je sais à quel point ce monde est dur, ce qu'il faut y mettre, et combien de choses doivent bien se passer pour que les résultats suivent.»

Et il ajoute: «La pression est bien là. Les gens attendent beaucoup de moi. Mais en même temps, je me dis aussi: premièrement, c'est agréable qu'ils continuent à croire en ma capacité à remonter au sommet. Et deuxièmement, j'ai remarqué cette année que si je m'en tiens à ma stratégie, je peux encore battre les bons joueurs.» Il précise que «cela n'avait pas été facile», lorsqu'au début de l'année il jouait parfois pour un ou deux points au classement ATP lors de tournois ITF. «Désormais, je marque à nouveau des points de manière plus régulière dans les Challengers», explique Dominic Stricker, dont l'objectif annuel est d'intégrer le top 220 afin de décrocher au moins une place pour les qualifications de l'Open d'Australie en janvier.

Mais il ne lui reste plus beaucoup de temps pour cela. Après la rencontre de Coupe Davis contre le Brésil à partir de vendredi, où la Suisse se bat pour une place l'année prochaine, il ne restera plus que quelques semaines et quelques tournois jusqu'à fin octobre. Pour cette semaine des Swiss Indoors, Dominic Stricker espère obtenir une wild card de Bâle avant que sa saison ne s'achève définitivement.