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Medvedev perd aussi
Surprise à Shanghai, Zverev éliminé par Davidovich en demi-finales

Alejandro Davidovich affrontera Rafael Jodar en finale du Masters 1000 de Shanghai. Ils ont créé la surprise, respectivement contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev.
Publié: il y a 1 minute
Alexander Zverev s’est incliné 5-7 6-4 6-3 devant le No 26 mondial.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le No 2 mondial Alexander Zverev a été surpris samedi en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai par l’Espagnol Alejandro Davidovich (26e), qui affrontera en finale son compatriote Rafael Jodar (13e), tombeur du Russe Daniil Medvedev (6e).

Battu six fois sur sept par Zverev lors de leurs précédents duels, Davidovich s’est cette fois imposé 5-7, 6-4, 6-3 contre l’Allemand de 29 ans, qui s’est dit usé physiquement.

«Je pense qu’une pause est désormais nécessaire», a jugé le perdant, dont le prochain tournoi devrait être l’ATP 500 de Vienne (26 octobre-1er novembre). «Je suis arrivé dans ce tournoi un peu blessé et fatigué. J’accepte de perdre contre un joueur de ce niveau-là», a conclu le Hambourgeois, assuré malgré sa défaite de s’installer pour la première fois de sa carrière à la place de No 1 mondial dans les prochaines semaines.

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Un somptueux passing

Revenu sur le circuit fin septembre après plus de deux mois d’absence, Davidovich (27 ans) s’est depuis montré en grande forme, décrochant le titre à l’ATP 250 de Chengdu avant de s’offrir samedi la deuxième finale de sa carrière en Masters 1000.

Le natif de Malaga a pris le service de Zverev à 5-4 dans le deuxième set sur un somptueux passing en bout de course, semant manifestement le doute dans l’esprit de son adversaire qui a concédé son premier jeu de service dans le set décisif et n’a jamais réussi à combler son retard.

Une finale 100% espagnole

Dans la seconde demi-finale de la journée, Jodar a battu Medvedev 6-3 6-4, une victoire qui consolide sa neuvième place à la Race, le classement de la saison qui détermine les huit qualifiés pour le Masters de fin de saison à Turin (15-22 novembre). S’il s’impose dimanche contre Davidovich, le Madrilène grimpera de trois rangs pour s’installer à la sixième place de la Race, devant Medvedev.

Le duel pour le titre sera la neuvième finale 100% espagnole en Masters 1000 – les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem – et la première depuis 2017. Auteur d’une première saison exceptionnelle sur le circuit ATP, Jodar disputera dimanche sa première finale dans un tournoi de ce calibre.

Davidovich jouera lui sa deuxième finale à ce niveau, après sa défaite en deux sets contre le Grec Stefanos Tsitsipas en 2022 au Masters 1000 de Monte-Carlo. Les deux Espagnols n’ont jusqu’ici remporté que des tournois de la catégorie ATP 250, à Marrakech (terre battue) pour Jodar, et à Majorque (gazon) et Chengdu (dur) pour Davidovich.

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