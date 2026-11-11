Linda Noskova s'est imposée face à Coco Gauff 6-3 6-3 aux WTA Finals d'Indian Wells, assurant sa qualification pour les demi-finales. Coco Gauff et Jessica Pegula se disputeront la place qualificative à distance.

Coco Gauff battue par Linda Noskova aux WTA Finals

Coco Gauff battue par Linda Noskova aux WTA Finals

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Coco Gauff est tombée mardi face à Linda Noskova aux WTA Finals à Indian Wells. Elle disputera à distance une qualification en demies avec Jessica Pegula, qui s'est remise sur les rails en dominant Marta Kostyuk.

Linda Noskova (WTA 8), lauréate du dernier Wimbledon, l'a emporté 6-3 6-3 contre son adversaire (WTA 4) et est déjà qualifiée grâce à ses deux succès pour le dernier carré de ce tournoi rassemblant les huit meilleures joueuses de la saison.

Jessica Pegula vers la qualification?

Coco Gauff, qui présente un bilan d'une victoire pour une défaite, disputera sa place en demie à distance avec Jessica Pegula (WTA 5), également à 1-1 dans le premier groupe. Le duel entre les deux Américaines lors de la première journée avait tourné à l'avantage de Gauff.

Mardi pour son deuxième match, Jessica Pegula a dominé l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 10, repêchée après le forfait de Rybakina) 6-2 7-5 afin de rester en vie dans ce tournoi.