Invaincu à Turin, Carlos Alcaraz s’est imposé facilement face à Flavio Cobolli (6-4, 6-1) vendredi. L’Espagnol défiera l’Américain Ben Shelton samedi, en demi-finales du Masters.

ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz a dominé l'Italien Flavio Cobolli (6e) 6-4 6-1 lors de son dernier match de poule du Masters ATP vendredi. Le No 3 mondial affrontera l'Américain Ben Shelton (4e) en demi-finales samedi.

Carlos Alcaraz, 23 ans, a enchaîné une troisième victoire de suite depuis son arrivée à Turin, un douzième succès consécutif en incluant ses semaines de Vienne et de Paris, conclues par des titres. L'Espagnol n'a pas semblé affecté par sa blessure aux ischio-jambiers survenue lors de son match contre le Russe Daniil Medvedev (5e) mercredi, même s'il portait un imposant bandage à la cuisse gauche.

Face au rival Ben Shelton

Avec son sans-faute, Carlos Alcaraz est assuré de terminer à la première place de son groupe, ce qui lui vaudra d'affronter en demi-finales Ben Shelton, 2e de l'autre groupe, désormais entraîné par Juan Carlos Ferrero, l'ex-entraîneur de «Carlitos».

La dernière place pour le dernier carré reviendra au vainqueur du dernier match de poules dans la soirée de vendredi, opposant l'Américain Frances Tiafoe à Medvedev. Il sera opposé au No 1 mondial Alexander Zverev qui, comme Alcaraz, a remporté ses trois matches de poule.