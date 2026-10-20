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Un succès qui fait du bien
Belinda Bencic profite de l’abandon de son adversaire

Belinda Bencic s’est qualifiée pour les 8es de finale du WTA 500 de Ningbo après l’abandon de Jelena Ostapenko. La Suissesse met ainsi fin à une série de deux défaites consécutives.
Publié: il y a 4 minutes
Belinda Bencic restait sur deux défaites consécutives aux WTA 1000 de Pékin et de Wuhan.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 14) s'est qualifiée mardi pour les 8es de finale du WTA 500 de Ningbo, en Chine. Elle a profité de l'abandon de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 24) en cours de match.

La lauréate de Roland-Garros 2017, demi-finaliste à Wuhan la semaine dernière, a jeté l'éponge au début du deuxième set alors que Bencic menait 6-3 1-1. Visiblement souffrante, elle a pris un temps mort médical en première manche lors duquel elle a vérifié sa tension artérielle.

Abandon au deuxième set

Belinda Bencic menait alors 3-0 et ensuite vu la Lettone revenir à 3-2. La Suissesse s'est ressaisie pour réaliser un deuxième break décisif, qui lui a permis d'enlever la première manche, avant l'abandon d'Ostapenko après deux jeux disputés dans le deuxième set.

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Ce succès relance la championne olympique 2021, qui restait sur deux défaites consécutives aux WTA 1000 de Pékin et de Wuhan. Elle affrontera en 8es de finale l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 40) ou la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 128), avant un éventuel quart contre la numéro 1 mondiale Elena Rybakina.

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