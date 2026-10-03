La Saint-Galloise s'est imposée en deux sets contre la Russe Anastasia Zakharova. La championne olympique de 2021 restait sur trois revers de rang.

Belinda Bencic renoue avec la victoire à Pékin

Belinda Bencic renoue avec la victoire à Pékin

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 12) s’est qualifiée pour le troisième tour du WTA 1000 de Pékin samedi. Pour son entrée en lice, la Saint-Galloise a battu la Russe Anastasia Zakharova (WTA 110) 6-1 7-6 (7/3).

Après une tournée américaine manquée (abandons sur blessure à Toronto et Cincinnati, puis défaite au premier tour à l’US Open), Bencic s’est donc rassurée, elle qui restait sur trois revers consécutifs. La championne olympique de 2021 a commencé sur les chapeaux de roue en remportant les quatre premiers jeux pour enlever la première manche 6-1.

A confirmer contre Li

Le deuxième set s’est avéré plus compliqué. Bencic a concédé son service à deux reprises, mais a su revenir au score à chaque fois avant de faire la différence au tie-break.

Tête de série no 9, elle affrontera l’Américaine Ann Li (WTA 30) au troisième tour. Les deux joueuses se sont affrontées une fois, lors de l’US Open l’an dernier. Li s’était imposée en deux sets.