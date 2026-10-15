Alexander Zverev (ATP 2) s'est qualifié jeudi pour le dernier carré du Masters 1000 de Shanghai. Il y disputera samedi les demi-finales pour la première fois depuis 2019.

Alexander Zverev retrouve le dernier carré à Shanghai

Alexander Zverev retrouve le dernier carré à Shanghai

ATS Agence télégraphique suisse

L'Allemand de 29 ans, assuré de devenir no 1 mondial pour la première fois de sa carrière dans les prochaines semaines, s'est imposé 6-4 6-4 contre l'Australien Alex de Minaur (ATP 9), enregistrant sa troisième victoire de l'année contre un membre du top 10 (pour huit défaites).

Le prochain adversaire du vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open sera l'Espagnol Alejandro Davidovich (ATP 26), qui n'a eu à disputer que cinq jeux en quarts de finale avant que son adversaire français Arthur Gea (ATP 56) n'abandonne jeudi, victime d'une blessure musculaire.

À moins de 1000 points du trône

Grâce à sa victoire contre de Minaur, Zverev a réduit à moins de 1000 points l'écart qui le sépare du no 1 mondial Jannik Sinner, forfait jusqu'à la fin de la saison en raison d'une blessure au genou droit.

Si un premier titre à Shanghai ne suffirait pas à l'Allemand pour s'installer sur le trône mondial, il pourrait supplanter l'Italien à l'occasion de l'ATP 500 de Vienne (26 octobre - 1er novembre).

Les deux derniers quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, programmés vendredi, opposeront le Norvégien Casper Ruud (ATP 24) à l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 13), puis l'Américain Tommy Paul (ATP 18) au Russe Daniil Medvedev (ATP 6).