Un missile russe s'est écrasé à une centaine de mètres du domicile de la mère de Marta Kostyuk. Malgré cette angoisse, la No 15 mondiale a passé le premier tour du Grand Chelem parisien.

Un missile s'écrase près de la maison familiale à Kiev, elle gagne quand même

Un missile s'écrase près de la maison familiale à Kiev, elle gagne quand même

AFP Agence France-Presse

Quelques heures après la chute d'un missile près du domicile de sa mère, l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e mondiale) a surmonté son émotion et les fortes chaleurs pour s'imposer au 1er tour de Roland-Garros et lancer la quinzaine parisienne.

Tombeuse sans difficulté (6-2, 6-3) de l'Espagnole d'origine russe Oksana Selekhmeteva (88e), la récente lauréate des tournois sur terre battue de Rouen et Madrid a pourtant confié sur le court qu'elle venait de vivre «l'un des matches les plus difficiles de sa vie». Essuyant quelques larmes, la native de Kiev a déclaré qu'un missile s'était abattu «à 100 mètres» du domicile de sa mère en début de journée, un peu plus de quatre ans après le début de l'offensive russe en Ukraine.

Des nausées toute la matinée

En conférence de presse, l'Ukrainienne a montré aux journalistes présents une photo reçue sur son téléphone et montrant un panache de fumée s'élever dans un ciel bleu. «C'est une photo de la maison de mes parents et de ses alentours, je l'ai reçue à huit heures du matin», a-t-elle expliqué.

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L'Ukraine et sa capitale Kiev, dont Kostyuk est originaire, ont été visées dans la nuit par une vaste attaque aérienne, l'armée de l'air ukrainienne affirmant avoir détecté pas moins de 600 drones et 90 missiles. En entrant sur le court Simonne-Mathieu, «je ne savais pas à quoi m'attendre, ni si j'allais réussir à me concentrer, à contrôler mes émotions», a reconnu Kostyuk.

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«J'ai passé la plupart de la matinée à avoir la nausée en pensant que si (le missile) était tombé 100 mètres plus loin, je n'aurais plus de mère ni de soeur (...) Mais je suis très fière de moi, de la façon dont nous avons géré la situation. Je suis ravie d'être au deuxième tour et que tout le monde soit en vie» dans son entourage, a conclu l'Ukrainienne après sa douzième victoire d'affilée sur terre battue. Sa prochaine adversaire sera l'Américaine Katie Volynets (108e), qui a disposé 6-3, 6-1 de la Française Clara Burel (1486e).

Zverev réussit son entrée en lice

Après un début de semaine froid et pluvieux, le deuxième Grand Chelem de la saison a démarré dimanche sous un grand soleil et des températures avoisinant les 30°C. Le mercure devrait même dépasser les 35°C dans les prochains jours. Le No 3 mondial Alexander Zverev a réussi son entrée en lice dimanche à Roland-Garros en éliminant 6-3, 6-4, 6-2 le Français Benjamin Bonzi (95e).

Finaliste de l'édition 2024 du Grand Chelem parisien, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Tchèque Tomas Machac (43e), vainqueur 6-4, 6-4, 6-3 du Belge Zizou Bergs (40e). Toujours en quête à 29 ans d'un premier titre en Grand Chelem, Zverev est la deuxième tête de série à Paris en l'absence de Carlos Alcaraz (2e), blessé au poignet. L'ultrafavori Jannik Sinner (1er mondial) doit pour sa part entrer en lice mardi contre un autre Français, Clément Tabur (171e).







