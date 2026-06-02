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Sorana Cirstea impuissante
Mirra Andreeva file en demi-finale

La Russe Mirra Andreeva (WTA 8) s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros mardi. Elle a dominé Sorana Cirstea (WTA 18) 6-0 6-3 en 56 minutes, poursuivant son parcours impressionnant.
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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La jeune Mirra Andreeva (19 ans) est en demi-finale de Roland-Garros.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Mirra Andreeva (WTA 8) n'a fait qu'une bouchée de Sorana Cirstea (WTA 18) mardi en quarts de finale de Roland-Garros. La Russe s'est imposée 6-0 6-3 en seulement 56 minutes.

Meilleur résultat en Grand Chelem

Si le premier set s'est déroulé sans aucun accroc, la deuxième manche a été plus disputée. La Roumaine est parvenue à breaker une fois son adversaire, avant de céder les trois derniers jeux.

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Tombeuse de Jil Teichmann au tour précédent, Mirra Andreeva égale ainsi son meilleur résultat en Grand Chelem, elle qui avait déjà atteint le dernier carré en 2024 sur l'ocre parisien. Depuis qu'elle a lâché un set au deuxième tour contre l'Espagnole Marina Bassols Ribera (WTA 175), elle réalise un sans-faute, n'ayant perdu que 14 jeux en trois matches.

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