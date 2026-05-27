Jakub Mensik s'est écroulé après un duel épuisant de cinq sets sous un soleil de plomb à Roland-Garros. Perclus de crampes, le Tchèque n'est pas parvenu à se relever après sa victoire.

AFP Agence France-Presse

Après sa victoire marathon de cinq sets pour près de cinq heures de jeu contre l'Argentin Mariano Navone au 2e tour de Roland-Garros mercredi, le Tchèque Jakub Mensik s'est immédiatement effondré sur le court, perclus de crampes. «C'est insensé de jouer avec cette chaleur, de passer plus de 4h30 sous ce soleil», a regretté le Tchèque de 20 ans en conférence de presse, après cette impressionnante défaillance à l'issue de sa victoire 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6 (13/11) en 4h41.

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«On a peu de temps de pause, les changements de côté sont courts, c'est compliqué de faire redescendre sa température corporelle. À la fin, j'ai eu des crampes mais j'ai réussi à sortir du court sur mes deux pieds», a-t-il continué.

Fâché contre l'arbitre

Alors qu'il venait de conclure son match d'un coup droit gagnant sur le court No 6 dépourvu d'ombre, Jakub Mensik s'est allongé sur la terre battue. Son adversaire est venu le saluer, il a tenté de se relever mais est finalement resté cloué dos au sol. L'arbitre a attendu de longues secondes avant de venir le voir. Finalement, des soigneurs sont venus l'aider, à grand renfort de glace, et le Tchèque a finalement pu se relever et marcher.

«Il y a des règles strictes, et je respecte ça, mais les conditions climatiques sont folles», a-t-il répondu. «Je respecte la règle mais l'arbitre... Ce qui s'est passé après le match, je le garderai pour moi, mais son comportement, je ne le respecte pas», a-t-il ajouté, sans vouloir en dire plus.

Service médical demandé

«Dans les vestiaires, je suis allé directement prendre un bain de glace, après je suis allé à la salle de sport pour faire un peu de récupération, donc je me sens plutôt bien. Il s'agit juste de reprendre des forces, de boire beaucoup et de manger un peu, et tout ira bien», a-t-il rassuré avant son prochain match vendredi contre l'Australien Alex de Minaur.

Pendant le match déjà, Jakub Mensik avait montré des signes d'épuisement et le service médical était intervenu lors d'une pause. Après avoir manqué six premières balles de match, il s'est imposé au terme d'un jeu décisif au cours duquel il a été réprimandé pour dépassement de temps lors de ses services.