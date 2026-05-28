Alejandro Davidovich Fokina raconte la fuite a priori incroyable de son entraîneur en plein Roland-Garros. Avant même l'élimination de l'Espagnol, son coach serait monté dans l'avion pour Miami sans le prévenir et aurait ensuite écrit qu'il ne reviendrait jamais!

Une star du tennis abandonnée par son coach en plein Roland-Garros!

Une star du tennis abandonnée par son coach en plein Roland-Garros!

Julian Sigrist

Pour Alejandro Davidovich Fokina (26 ans), les Internationaux de France se sont arrêtés bien plus tôt que prévu. Le numéro 23 mondial a créé la surprise en s’inclinant dès le deuxième tour face à Thiago Tirante en quatre sets. Mais l’histoire révélée ensuite par l’Espagnol en conférence de presse est encore plus douloureuse que son élimination parisienne.

Comme il l’a raconté, son entraîneur Mariano Puerta l’a quitté… deux jours seulement avant son match contre Thiago Tirante. Après sa victoire du premier tour face à Damir Dzumhur, Alejandro Davidovich Fokina avait pourtant partagé un déjeuner tout à fait normal avec son coach. «Ensuite, il est descendu un moment. Il nous a dit qu’il ne se sentait pas bien et qu’il rentrait à l’hôtel», explique l’Espagnol.

Mais quelques heures plus tard, tout a basculé. «Deux ou trois heures après, il m’a envoyé un long message pour m’annoncer qu’il ne continuerait pas avec moi», raconte-t-il. «Le plus fou, c’est qu’il n’a prévenu personne dans l’équipe. Il a simplement pris un avion pour Miami sans dire un mot à qui que ce soit.»

«Il a échoué humainement»

Loin de vouloir arranger la situation, Alejandro Davidovich Fokina se montre particulièrement amer envers son désormais ex-entraîneur. «Il a échoué humainement», lâche-t-il. «Jusqu’ici, je pensais que c’était quelqu’un de bien. Mais j’ai découvert qu’il avait déjà agi comme ça avec d’autres joueurs. Aujourd’hui, je me dis que j’ai eu tort de lui faire confiance »

Le joueur espagnol ne lui souhaite toutefois «aucun mal», tout en adressant un avertissement aux futurs joueurs susceptibles de collaborer avec Mariano Puerta: «J’espère simplement qu’ils seront prudents.»

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs évoquaient déjà une rupture entre les deux hommes, prétendument provoquée par une violente dispute à l’entraînement. Une version catégoriquement démentie par Alejandro Davidovich Fokina: «Il n’y a jamais eu de dispute. Nous avions une très bonne relation. Maintenant, il m’a bloqué, moi ainsi que ma femme.»

Le finaliste des derniers Swiss Indoors relativise malgré tout cette nouvelle épreuve: «J’ai déjà vécu énormément de choses dans ma carrière. Ce n’est qu’une histoire de plus.»