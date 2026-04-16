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21e fois à la Porte d'Auteuil
Stan Wawrinka aura droit à disputer un dernier Roland-Garros

Stan Wawrinka aura bien droit à une invitation à Roland-Garros. Les organisateurs ont en effet annoncé jeudi en conférence de presse que le Vaudois «disputera son 21e et dernier RG en 2026».
Publié: il y a 56 minutes
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Stan Wawrinka pourra disputer un 21e et dernier Roland-Garros.
Photo: Europa Press via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka sera bel et bien invité à Paris pour disputer un dernier Roland-Garros, Grand Chelem qu'il a remporté en 2015. Ce sera «l'occasion pour les organisateurs de l’honorer à l’issue de son dernier match Porte d'Auteuil», peut-on lire dans un texte diffusé sur le site internet officiel du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Même si le mot «invitation» n'a pas été prononcé, aucun doute n'est permis.

Plusieurs dernières

Sacré en 2015 à Paris après avoir terrassé Novak Djokovic en finale, Stan Wawrinka (41 ans) n'est pas suffisamment bien classé – 107e lundi dernier – pour rentrer directement dans le tableau principal. Son nom n'apparaissait pas dans l'Entry List publiée mardi par le tournoi, le «cut» se situant au 103e rang.

Pour sa dernière Porte d'Auteuil, Gaël Monfils va également recevoir une invitation. Le Parisien a en outre reçu carte blanche de la Fédération française (FFT) pour organiser une soirée d'adieux sur le court Philippe-Chatrier, avec DJs, chanteurs et de noms du tennis, le 21 mai.

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