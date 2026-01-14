DE
Déception pour Riedi
Les Suisses se manquent lors des qualifications à Melbourne

Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Simona Waltert et Stan Wawrinka représenteront la Suisse à Melbourne. Les autres joueurs helvétiques ont été éliminés lors des qualifications pour l'Open d'Australie.
Quatre joueurs suisses seront présents dans le tableau principal de l'Open d'Australie. Tous les Suisses engagés dans les qualifications ont été éliminés.

Après Henry Bernet au 1er tour, Jérôme Kym, Rebeka Masarova et Leandro Riedi ont également mordu la poussière lors du 2e tour. Alors que Kym s'est incliné en deux sets face à l'Australien Dane Sweeny, Masarova et surtout Riedi étaient plus près de se qualifier pour le 3e et dernier tour de ces qualifications. Le joueur de 23 ans s'est incliné face au Belge Kimmer Coppejans après avoir remporté le premier set 3-6 6-3 6-4.

Stan Wawrinka sera donc le seul Suisse en lice dans le tableau masculin. Le Vaudois de 40 ans, qui a remporté le premier de ses trois titres du Grand Chelem à Melbourne en 2014, a reçu une invitation des organisateurs. Chez les dames, trois Suissesses sont présentes dans le tableau principal: Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Simona Waltert.

