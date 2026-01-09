Stan Wawrinka, 40 ans, participera à son dernier Open d'Australie en 2026. Le Vaudois, vainqueur du tournoi en 2014, a reçu une invitation pour sa 20e participation à Melbourne.

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison 2026. C'est à Melbourne en 2014 que Wawrinka avait remporté le premier tournoi majeur de sa carrière. Cette année-là, il avait figuré au 3e rang de la hiérarchie mondiale.

Stan Wawrinka, 40 ans, occupe actuellement la 156e place du classement ATP. Il sera en lice pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a aussi atteint deux autres fois le dernier carré. «Participer encore une fois à l'Open d'Australie au début de ma dernière saison sur le Tour signifie énormément pour moi», a réagi le Vaudois.