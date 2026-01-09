DE
FR

Dernier tour de piste
Stan Wawrinka disputera l'Open d'Australie pour la 20e fois

Stan Wawrinka, 40 ans, participera à son dernier Open d'Australie en 2026. Le Vaudois, vainqueur du tournoi en 2014, a reçu une invitation pour sa 20e participation à Melbourne.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/2
Stan Wawrinka, 40 ans, bénéficie d'une wild card pour l'Open d'Australie.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison 2026. C'est à Melbourne en 2014 que Wawrinka avait remporté le premier tournoi majeur de sa carrière. Cette année-là, il avait figuré au 3e rang de la hiérarchie mondiale.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Stan Wawrinka, 40 ans, occupe actuellement la 156e place du classement ATP. Il sera en lice pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a aussi atteint deux autres fois le dernier carré. «Participer encore une fois à l'Open d'Australie au début de ma dernière saison sur le Tour signifie énormément pour moi», a réagi le Vaudois.

A lire aussi
Moins de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs
Ils se plaignent du calendrier
Moins de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs
Une débutante se ridiculise dans un tournoi professionnel
Trois points remportés
Une débutante se ridiculise dans un tournoi professionnel
Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus