Trois points remportés
Une débutante se ridiculise dans un tournoi professionnel

Le tournoi ITF W35 a acueilli un match insolite. Une Égyptienne, détentrice d'une wild-card, s'est inclinée en ne marquant que trois points. Elle était en fait totalement débutante.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
1/2
Le service peu académique de Hajar Abdelkader.
Photo: Twitter
Blick Sport

Au tournoi ITF W35 de Nairobi, une scène pour le moins insolite a fait le buzz dans le monde du tennis mecredi. L'Égyptienne Hajar Abdelkader, détentrice d'une wild-card pour le tableau principal, a affronté Lorena Schädel, classée 1026e mondiale. Problème: Hakar Abdelkader est débutante.

Le score de la rencontre a donc été sans appel: 6-0 6-0 pour l'Allemande, en à peine 37 minutes. L'Égyptienne n'a pu remporter que trois points, dont deux sur double faute de l'adversaire. Elle-même a commis vingt doubles fautes.

Quand on visionne les images de la partie, la joueuse donne l'impression d'être une débutante, mais une vraie. Elle ne connaît pas les règles, ne sait pas se positionner au service. Une anomalie pour un tournoi ITF, censé regrouper des joueuses classées sur le circuit WTA.

L'attribution de cette wild-card pose donc question et décrédibilise quelque peu le système d'attribution. En tout cas, elle aura permis à Hajar Abdelkader de s'offrir une expérience hors du commun. Et aux internautes de bien rigoler de la situation.

