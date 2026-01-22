Stan Wawrinka a battu le jeune Français Arthur Géa en cinq sets à l’Open d’Australie après 4h32 de combat acharné. Largement soutenu par le public, le Vaudois se qualifie ainsi pour le 3e tour.

Stan Wawrinka renverse Arthur Géa et file au 3e tour de l’Open d’Australie

Cédric Heeb

Stan Wawrinka (ATP 139) s'est imposé 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 face au qualifié français Arthur Géa (ATP 198) au terme d'un match passionnant en cinq sets. Le Vaudois se qualifie ainsi pour le 3e tour de l'Open d'Australie.

Du spectacle. Du drame. Un véritable thriller à couper le souffle. Tout s'applique à cette rencontre remportée par «Stan the Man». Un marathon, comme souvent lorsque Stan Wawrinka est sur le court. Lorsque le Lausannois convertit sa première balle de match après 4h32 de jeu, la joie des supporters atteint son paroxysme.

Le rôle important des fans

Les fans ont d'ailleurs joué un rôle clé. Ils sont l'une des raisons pour lesquelles le quadragénaire paraît nettement plus frais que son adversaire de 21 ans à l'issue de la rencontre. «Je ne me suis pas seulement amusé, vous m'avez donné tellement d'énergie. Je ne suis plus jeune, j'ai besoin de votre énergie», a confié Stan Wawrinka lors de l'interview sur le court, menée par Mats Wilander.